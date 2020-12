Anthony Hopkins «se dirigeait vers le désastre» avant de devenir sobre en 1975.

Près d’un demi-siècle plus tard, la légende du grand écran a célébré ses 45 ans de sobriété le mardi 29 décembre, avec un message d’espoir inspirant. Alors que 2020 touche à sa fin, il a expliqué pourquoi il a beaucoup de raisons d’être reconnaissant pour cette année.

Hopkins a partagé une vidéo sur Instagram aujourd’hui et a ouvert en reconnaissant la douleur de tout le monde cette année. La star de 82 ans a déclaré: « Le Nouvel An arrive. Ce fut une année difficile, pleine de chagrin et de tristesse pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Mais il y a 45 ans aujourd’hui, j’ai eu un appel au réveil. »

Il a admis: «Je me dirigeais vers le désastre. Je me buvais à mort.

Bien que Le silence des agneaux L’acteur se décrit comme « pas prêcheur », il a expliqué la raison pour laquelle il a arrêté de boire il y a toutes ces années.

«J’ai reçu un message», dit-il. «Une petite pensée qui disait: ‘Veux-tu vivre ou mourir?’ J’ai dit: «Je veux vivre». Et tout à coup, le soulagement est venu et ma vie a été incroyable. »