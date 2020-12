Il a été décrit comme un tour de force d’un acteur à la hauteur de ses pouvoirs. Jouant un homme dont le cerveau est lentement ravagé par la démence dans son dernier film, Le Père, Sir Anthony Hopkins est sur le point de consolider sa position de plus grande star de cinéma britannique vivante et de remporter un deuxième Oscar dans le processus.

Hopkins, 82 ans, qui a remporté son premier Oscar pour son interprétation effrayante du tueur en série Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux, joue aux côtés de sa compatriote lauréate d’un Oscar Olivia Colman dans le drame de 18 millions de livres sterling, que les critiques ont comparé à un film d’horreur pour sa représentation convaincante de la démence et de ses conséquences.

La « bible » hollywoodienne Variety qualifie Hopkins de « brillant et mercuriel » alors que le film se déroule à travers les yeux confus et craintifs d’un homme qui dénonce les tentatives de sa fille de le placer dans une maison de retraite.

Hopkins a souvent parlé de s’inspirer de sa propre histoire familiale turbulente pour infuser ses rôles les plus connus, y compris le majordome enragé intérieurement dans Les restes du jour et le tour nominé aux Oscars de l’année dernière en tant que pape conservateur Benoît XVI dans Les deux papes, mais cela la performance d’un père assiégé qui fait rage contre sa progéniture est peut-être sa plus poignante.

À distance: Anthony Hopkins et sa fille Abigail, aujourd’hui âgée de 52 ans, en 1991. L’acteur a souvent parlé de s’inspirer de sa propre histoire familiale mouvementée pour infuser ses rôles les plus connus

Il n’y a certainement pas eu de pénurie de drames personnels sur lesquels s’appuyer car, dans la vraie vie, Hopkins a été séparé de sa propre fille Abigail, une chanteuse et coach d’acteur de 52 ans, pendant plus de deux décennies.

C’est un sujet si sensible que Hopkins refuse d’en discuter même avec ses amis les plus proches. Et une tentative d’expliquer la situation publiquement il y a deux ans s’est retournée tellement contre lui qu’il a juré de ne plus jamais parler d’elle dans les interviews.

« Quiconque se trouve sur l’orbite de Tony sait ne jamais mentionner le sujet », a déclaré un ami au Mail dimanche dernier. « Tony a été tourmenté par des démons pendant des années, mais il est dans une très bonne position maintenant et ce n’est pas une blessure qu’il veut rouvrir, surtout pas en public. »

L’existence d’une fille sera sans aucun doute une surprise pour la plupart des fans de l’acteur, y compris ses 2,4 millions d’abonnés Instagram qui se sont réjouis des bouffonneries exaltantes et désinvoltes de Hopkins, qui incluent lui faire une sérénade à son chat Niblo tout en jouant d’un piano à queue, impromptu Shakespeare récitals et une garde-robe de chemises hawaïennes de plus en plus criardes.

Il a même trouvé le temps de créer une ligne éponyme de parfums et de bougies unisexes, tous les bénéfices allant à l’association caritative de ses enfants préférée.

Pourtant, alors que Hopkins prétend publiquement qu’il est « plus heureux que je ne l’ai été depuis des années » et semble aimer positivement le confinement dans son manoir de 15 millions de livres sterling surplombant l’océan à Pacific Palisades à Los Angeles aux côtés de sa troisième femme colombienne Stella, l’éloignement de son sa fille est maintenant si profonde qu’il ne sait pas où elle habite ni même si elle a des enfants.

Parlant de la rupture lors d’une interview désastreuse à Radio Times il y a deux ans, l’acteur a donné une réponse apparemment impitoyable lorsqu’on lui a demandé s’il était ou non un grand-père.

Il a dit: «Je n’en ai aucune idée. Les gens se séparent. Les familles se séparent et, vous savez, «Continuez votre vie». Les gens font des choix.

Hopkins et sa fille Abigail dans les années 1970. L’existence d’une fille surprendra sans aucun doute la plupart des fans de l’acteur, y compris ses 2,4 millions d’abonnés Instagram

«Je m’en fiche d’une manière ou d’une autre. Vous n’êtes pas obligé d’aimer votre famille. Les enfants n’aiment pas leur père. Vous n’êtes pas obligé de vous aimer.

Quand on lui a dit que ses propos semblaient froids, il a répondu: «Eh bien, il fait froid. Parce que la vie est froide.

Un critique qui a vu The Father lors de ses débuts au Festival du film de Sundance en janvier a déclaré que les scènes entre le père belliqueux de Hopkins et la fille à l’écran Colman étaient si puissantes que le public était « secoué ».

« Quand les lumières se sont rallumées à la fin de la projection, les gens avaient le visage cendré. Une femme sanglotait.

C’est la performance la plus puissante d’un acteur de la dernière décennie et il est presque inconcevable que quiconque batte Tony à l’Oscar.

«Vous regardez sa performance et cette rage, cette douleur, doit venir de quelque part.

Vous n’êtes pas obligé d’aimer votre famille … Vous n’avez pas à vous aimer

Est-ce que c’est «quelque part» la relation torturée de Hopkins avec son unique enfant? Ou peut-être que cela a vraiment commencé dans l’ancienne ville sidérurgique de Port Talbot, dans le sud du Pays de Galles, où la bataille de Hopkins avec le monde a commencé il y a plus de 80 ans.

Né de Richard, un boulanger, et de sa mère Muriel, l’acteur a eu du mal à créer des liens avec un père qui lui a dit un jour: « Vous avez une grosse tête comme Dumbo. Dommage qu’il n’y ait rien dedans. En revanche, il est resté dévoué à sa mère jusqu’à sa mort en 2003, la déplaçant même en Amérique pour vivre avec lui.

«J’étais calme parce que j’étais un mannequin», a déclaré Hopkins. «Mon père était un homme très viande et pommes de terre. Ce n’était pas un homme cruel. Et je l’aimais. Mais c’était un personnage assez dur. Son propre père était encore plus dur, un de ces victoriens, dur comme le fer. Mais mon père était assez dur.

«C’est dans mon ADN. Je pense que j’ai hérité de la dureté de mon père. Je me suis adouci au fil des ans mais je sais de quoi il s’agit, la dureté et la dureté.

«Je l’ai en moi quelque part. Je n’aime pas les bavardages. Je ne suis pas une personne très câline et délicate. Enfant, j’étais très isolé.

«Ne demandez rien, n’attendez rien. C’est mon credo.

Une rencontre fortuite avec le seul autre acteur célèbre de Port Talbot, Richard Burton, a inspiré Hopkins à se diriger vers une école d’art dramatique et à lancer sa carrière dans le théâtre de répertoire, où il a rencontré sa première femme, l’actrice Petronella Barker, la mère d’Abigail.

Tour-de-force: Hopkins avec Olivia Colman dans le nouveau film The Father. Cette performance en tant que père assiégé faisant rage contre sa progéniture est peut-être sa plus poignante

Le couple s’est marié en 1966 et Hopkins a eu sa grande pause l’année suivante quand il a été repéré par Laurence Olivier et a rejoint le National Theatre de Londres.

Selon le biographe Quentin Falk, Hopkins a commencé à passer de longues périodes loin de chez lui et s’est de plus en plus tourné vers l’alcool pour endormir la douleur d’un mariage qui s’effondrait maintenant sous la pression.

La relation était pratiquement terminée au moment où Petronella a annoncé qu’elle était enceinte d’Abigail – qui est née en 1969 – affirme Falk, et la nouvelle qu’il allait devenir père « l’a rendu si tendu qu’il était comme une bouteille de soda qui était à peu près. faire éclater ‘.

L’année suivante, Hopkins a rencontré sa deuxième épouse Jenni Lynton, une secrétaire, lorsqu’elle a été envoyée le chercher à l’aéroport d’Heathrow après qu’il soit tellement ivre qu’il a raté son vol.

L’ami de longue date de Hopkins a déclaré: « La réalité est que Tony a quitté son premier mariage quand Abigail avait 14 mois. Puis sa carrière a commencé à décoller. Quand elle était toute petite, Tony et sa deuxième femme ont déménagé à Los Angeles pour qu’il puisse poursuivre son rêve hollywoodien.

Tony sera le premier à admettre, il s’est mis égoïstement en premier

Et, oui, Tony sera le premier à l’admettre, il s’est mis égoïstement en premier. Il buvait, avait une nouvelle épouse et était déterminé à devenir une star de cinéma. Toutes ces choses l’ont amené à ne pas être le père qu’Abigaïl souhaitait et, très franchement, méritait.

Dans ses seuls commentaires sur la faille, Abigail a déclaré qu’elle était « une enfant solitaire » qui se réconfortait avec la musique, une passion héritée de son père. Le manque de proximité – à la fois géographique et physique – a provoqué une «panne». « J’ai mis tellement d’émotions dans mon enfance que cela a fait disparaître mon esprit. J’ai failli me suicider », a-t-elle déclaré.

«C’était le pire moment dont je me souvienne. J’ai totalement abusé de mon esprit et de mon corps. La cause profonde était le fait que mon père et moi avions une relation intermittente quand j’étais jeune. J’étais en colère et il y avait beaucoup de deuil.

Hopkins a arrêté de boire peu de temps après Noël 1975 après s’être réveillé dans une chambre d’hôtel en Arizona, entouré de bouteilles de tequila vides, sans savoir comment il s’était retrouvé à des centaines de kilomètres de chez lui.

Fraîchement sobre, il essaya de faire amende honorable avec son enfant.

« Ils ont eu une relation sporadique », a déclaré l’ami au Mail dimanche. « Mais c’était beaucoup par intermittence, puis c’était plus étouffé qu’activé jusqu’à ce qu’un jour, ce soit totalement éteint.

Hopkins photographié avec Jodie Foster dans Le silence des agneaux, pour lequel il a remporté son premier Oscar pour son portrait effrayant du tueur en série Hannibal Lecter

«Pendant ce temps, Tony est devenu une grande star de cinéma. Tout au long des années 80, il a travaillé, travaillé, travaillé. Sa dépendance à l’alcool a été remplacée par une dépendance au travail.

En 1990, Abigail, 21 ans, a contacté son père après avoir décidé de devenir actrice elle-même. Hopkins a décrit leur réunion comme « bouleversante » et lui a donné des rôles mineurs dans deux de ses films, Shadowlands et The Remains Of The Day.

L’ami a déclaré: « Les choses allaient bien pendant un moment. Et puis ils ne l’étaient pas. Tony n’a jamais parlé de ce qui les avait à nouveau éloignés, mais au début des années 2000, il était évident que la relation était terminée.

Hopkins, qui à ce moment-là était devenu citoyen américain, a divorcé de Jenni et a épousé sa troisième épouse Stella, 18 ans sa cadette, qu’il a rencontrée lors de sa visite dans son magasin d’antiquités. De toute évidence, elle a eu une influence stabilisatrice.

« Elle est sud-américaine, pleine de vie et de plaisir », a déclaré l’amie.

«Elle est géniale pour Tony. L’âge l’a adouci. Il est bien placé. Il a 82 ans et fait son meilleur travail. Pour la première fois, il semble à l’aise dans sa peau. Il est en grande forme physique.

« Stella lui fait manger des aliments biologiques, faire du jus et faire de l’exercice dans leur piscine. La seule chose qui n’est pas parfaite, c’est la relation avec sa fille.

On dit que Stella a encouragé son mari à guérir la fracture – mais c’est quelque chose qu’il a apparemment refusé ou n’a pas pu faire.

Hopkins photographié lors de la présentation spéciale de The Father à l’AFI Fest présentée par Audi le 20 octobre de cette année

Aujourd’hui, Abigail vit à Londres, n’a pas d’enfants et, à l’exception de son nom de famille, semble avoir complètement effacé son père de sa vie. Alors que la plupart des descendants de célébrités – en particulier ceux qui travaillent dans le monde du divertissement – pourraient chercher à se vanter de leurs relations avec la liste A, il n’y a pas une seule mention de Hopkins sur son site Web.

Une source proche d’Abigail a déclaré qu’elle avait été « profondément blessée » par les propos méprisants de son père à son sujet, ajoutant: « Sa relation avec lui, ou son absence, a eu un impact important sur sa vie.

«Chaque fois qu’elle essaie de bouger, elle le voit sur des affiches de films, à la télévision, sur les côtés des bus. Il ne ressemble à aucun autre père.

Dans des interviews pour promouvoir The Father, qui ouvre au Royaume-Uni le mois prochain, Hopkins a admis que le rôle l’avait forcé à faire face à sa propre mortalité. ‘Il [death] est inévitable et votre vie est terminale », a-t-il déclaré.

«C’est une condition terminale et vous n’allez pas quitter la planète vivant, et avec cette réalité, il y a une immense liberté. Il y a là une paix merveilleuse.

Le tout nouveau Hopkins sera-t-il enfin prêt à assumer le rôle qui lui a toujours échappé – celui de père?