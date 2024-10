Anthony Hernandez épuise Michel Pereira

Anthony Hernandez pensait que le cardio et le rythme feraient la différence contre Michel Pereira et même si l’arrêt a pu intervenir plus tard que prévu, son sentiment général s’est avéré exact.

Cela lui a pris près de cinq tours complets, mais Hernandez (13-2 MMA, 7-2 UFC) a fait le travail à distance en terminant Pereira (31-12 MMA, 9-3 UFC) avec des frappes samedi dans l’UFC Fight. Événement principal de la nuit 245. L’arrêt est survenu à 2:22 du Round 5 à l’UFC Apex à Las Vegas.

Hernandez a battu Pereira à plusieurs reprises, a atterri au sol et a finalement épuisé le Brésilien. La défense de Pereira était presque suffisante pour survivre pendant toute la durée du combat, mais elle ne compte presque pas.

FLUFFY EST IMPLACABLE 😤@ILoveBamf remporte une victoire par TKO lors de son premier événement principal de l’UFC ! #UFCVegas99 pic.twitter.com/jIYDmpfFGg – UFC (@ufc) 20 octobre 2024

Cette victoire marque la première victoire d’Hernandez dans l’événement principal de l’UFC. Il s’agissait de sa sixième victoire consécutive et de son cinquième arrêt dans cette séquence.

Pereira a mis fin à une séquence de huit victoires consécutives. Sa précédente défaite était contre Diego Sanchez par disqualification en février 2020.

Les résultats les plus récents de l’UFC Fight Night 245 incluent :

Anthony Hernández déf. Michel Pereira via TKO (grèves) – Round 5, 2:22

Rob Font déf. Kyler Phillips par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Charles Johnson déf. Su Mudaerji par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Cameron Smotherman bat. Jake Hadley par décision unanime (30-26, 29-27, 29-27)

Darren Elkins bat. Daniel Pineda par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Asu Almabayev bat. Matheus Nicolau par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Jean Matsumoto bat. Brad Katona par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Joselyne Edwards déf. Tamires Vidal via soumission (étranglement arrière nu) – Round 3, 4:33

Elise Reed bat Jessica Penne par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Mélissa Martinez déf. Alice Ardelean par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Austen Lane déf. Robelis Despaigne par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

