Anthony Gordon prêt à déménager à Newcastle après un accord de 50 millions de dollars

Anthony Gordon rejoindra Newcastle depuis Everton après que les deux clubs se soient mis d’accord sur des frais pour le joueur.

Les Magpies paieront près de 50 millions de dollars pour l’ailier, avec 6 millions de dollars supplémentaires en ajouts possibles. Selon Sports du cielGordon a passé son examen médical à Newcastle samedi.

S’éloigner du Merseyside venait

L’attaquant de 21 ans est lié à un transfert hors du Merseyside depuis l’été.

Chelsea avait auparavant une offre similaire de 50 millions de dollars rejetée par Everton en août et aurait été prête à augmenter son offre. Cependant, Everton était catégorique sur le fait que le joueur n’était pas à vendre.

Cependant, les Toffees ont cédé à leur position concernant Gordon. La position d’Everton sur la situation a changé lorsque le joueur a clairement indiqué qu’il voulait partir.

Gordon passera désormais de la zone de relégation avec Everton à une éventuelle place en Ligue des champions avec Newcastle.

En plus des frais, les Toffees ont également ajouté une clause de vente. Cela signifie qu’Everton recevra une petite partie de tout transfert futur, si Newcastle vend Gordon dans les années à venir.

Newcastle espère que Gordon pourra progresser sous Eddie Howe

Bien qu’il soit considéré comme l’un des meilleurs espoirs, Gordon n’a marqué que trois buts dans toutes les compétitions cette saison.

Après avoir marqué deux fois lors des quatre premiers matchs de son équipe en Premier League, l’ailier n’a réussi à inscrire qu’un seul but depuis août. L’attaquant fougueux a également accumulé sept cartons jaunes en 18 matchs au total au cours de la campagne en cours.

Néanmoins, Newcastle espère que le talentueux ailier pourra aider à booster le score du club. Bien que les Magpies aient excellé cette saison, ils ont un peu de mal à marquer. En fait, Newcastle compte actuellement le sixième plus grand nombre de buts dans l’élite anglaise.

En plus de faire venir Gordon, les Magpies ont également annoncé une prolongation de contrat pour Kieran Trippier.

L’arrière latéral a accepté de rester avec le club jusqu’à l’été 2025. Il avait auparavant rejoint l’équipe de l’Atletico Madrid il y a un an et est devenu l’un des joueurs les plus importants de Newcastle.

Crédit photo : IMAGO / Sébastien Frej