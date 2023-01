Anthony Gordon: Newcastle a des pourparlers de transfert avec Everton sur le transfert de l’ailier après avoir ravivé l’intérêt estival | Nouvelles du football

Newcastle a eu des pourparlers sur un déménagement pour l’attaquant d’Everton Anthony Gordon.

Les Magpies cherchent à remplacer l’attaquant Chris Wood, parti pour Nottingham Forest la semaine dernière.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un remplaçant similaire, Newcastle considère Gordon, 21 ans, comme un joueur capable d’occuper plusieurs postes sur la ligne de front.

Newcastle a été repoussé par une enquête sur Gordon cet été, mais a conservé un intérêt.

On pense qu’une offre d’environ 40 millions de livres sterling pourrait inciter Everton à vendre.

Image:

Gordon serait prêt à quitter Goodison Park





La situation managériale d’Everton complique quelque peu le déménagement – Frank Lampard a été limogé lundi et tout nouveau titulaire pourrait vouloir garder Gordon.

Au cours de la fenêtre de transfert estivale, Chelsea a mené des discussions de haut niveau avec Everton sur la disponibilité de Gordon.

Il était alors considéré comme l’une des principales cibles de Thomas Tuchel et Chelsea était prêt à payer 60 millions de livres sterling pour l’amener à Stamford Bridge.

Gordon a encore 18 mois sur son contrat actuel à Goodison Park.

La nouvelle de Gordon survient après que Tottenham a fait une offre tardive pour signer l’attaquant de Villarreal Arnaut Danjuma en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Danjuma devait signer pour Everton un accord similaire après la conclusion d’un accord ce week-end, mais les Spurs semblent avoir détourné le mouvement.

L’ajout de l’attaquant néerlandais polyvalent augmenterait les options de Tottenham en attaque avec Son Heung-min, Dejan Kulusevski, Richarlison et Lucas Moura qui ont tous connu des problèmes de blessures cette saison.

Danjuma, qui aura 26 ans plus tard ce mois-ci, a passé deux ans à jouer en Angleterre avec Bournemouth et alors qu’il a joué dans le championnat Sky Bet, il a eu du mal en Premier League et n’a pas réussi à marquer en 14 apparitions de haut vol.

Un passage à Villarreal en 2021 s’est avéré un succès, Danjuma jouant un rôle clé dans leur parcours vers les demi-finales de la Ligue des champions, marquant 16 buts dans toutes les compétitions pour l’équipe de la Liga.

Les opportunités ont été plus limitées pour Danjuma cette saison après qu’un problème musculaire a perturbé le début de sa campagne et un retour en Angleterre est sur le point d’être finalisé, mais Tottenham est désormais sa nouvelle destination.

Everton vise Bielsa après avoir limogé Lampard

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le rédacteur en chef du football du Sun, Charlie Wyett, estime qu’il n’y a pas de plan à long terme à Everton et suggère que le club ait besoin d’un « rendez-vous avec les pompiers » pour les maintenir en Premier League.



Everton a fait de l’ancien patron de Leeds, Marcelo Bielsa, son premier choix pour devenir le prochain manager du club après avoir limogé Frank Lampard lundi.

Bielsa, qui est au chômage depuis qu’il a quitté Leeds en février de l’année dernière, a déjà eu des discussions avec la hiérarchie du club sur la prise de fonction et a indiqué sa volonté de prendre le poste. Le prochain match des Toffees n’aura lieu que le 4 février, lorsque Arsenal visitera Goodison Park.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamie Carragher dit que les supporters d’Everton veulent toujours du changement au niveau de la salle de conférence, mais Frank Lampard ne peut pas se plaindre d’avoir été limogé en tant que manager du club



L’Argentin était en pourparlers pour succéder à Scott Parker en tant que manager de Bournemouth avant la Coupe du monde, mais le rôle a finalement été confié au patron intérimaire Gary O’Neil à la place.

L’approche des Toffees à Bielsa fait suite à leur limogeage de Lampard lundi après-midi, à la suite d’une défaite 2-0 contre West Ham au stade de Londres samedi – leur troisième défaite consécutive en championnat.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien capitaine d’Everton, Alan Stubbs, a déclaré que Wayne Rooney pourrait retourner au club et faire face à la tâche de garder les Toffees en Premier League.



L’ancien patron de Chelsea est arrivé à Goodison Park en janvier 2022, et bien qu’il ait aidé le club à éviter la chute la saison dernière, il quitte Everton avec 15 points en 20 matchs et trois victoires cette saison – le pire record de victoires de la division. Everton est 19e du classement, avec seulement Southampton en dessous d’eux à la différence de buts.

Carra : le club toujours le moins bien géré du pays

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Carragher pense qu’Everton est devenu une “touche facile” contre laquelle jouer en Premier League et affirme que les Toffees sont le “club le plus mal géré du pays”



Jamie Carragher pense toujours qu’Everton est le club le moins bien géré du pays et a déclaré que la hiérarchie avait “diabolisé toute la base de fans” ces dernières semaines.

Everton a limogé Lampard après moins d’un an à la tête lundi.

Le limogeage de Lampard fait suite au propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, qui a assisté à son premier match depuis octobre 2021 alors que les Toffees ont succombé à la défaite à West Ham – leur troisième défaite consécutive en championnat.

“Personne ne connaît mieux un club de football que ses propres supporters”, a déclaré Carragher. Football du lundi soir.

Suivez le mercato de janvier avec Sky Sports

Qui va bouger cet hiver ? La fenêtre de transfert de janvier s’ouvre le dimanche 1er janvier 2023 et ferme à 11 heures du soir au mardi 31 janvier 2023.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert dans notre dédié Blog du centre de transfert au Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.