Anthony Gordon : l’ailier de Newcastle réalise désormais son potentiel après son succès au Championnat d’Europe U21 | Actualités footballistiques

Joueur d’Everton depuis l’âge de 11 ans, un premier but à domicile sous le maillot noir et blanc de Newcastle aurait apporté autant de joie aux siens que la moitié bleue du Merseyside pour Anthony Gordon.

La longue attente du joueur de 22 ans pour ouvrir son compte à St James’ Park avait fait la une des journaux qui allait être réécrite par un homme célèbre pour avoir manqué de grosses occasions. Darwin Nunez aurait sa journée, mais Gordon ne méritait pas d’être du côté des perdants.

« C’est vraiment difficile à supporter », a-t-il déclaré après la superbe victoire 2-1 de Liverpool à St James’ Park. « Il faut le parcourir pour pouvoir le comprendre.

« C’est vraiment décevant car le match a si bien commencé et nous étions dans une très bonne position. Nous n’avons tout simplement pas pu marquer le deuxième but et, contre une équipe de haut niveau, c’est ce qu’il faut faire.

« Nous avons très bien joué et nous nous sommes créé des occasions, mais nous n’avons tout simplement pas été assez cliniques. C’est ce qui va nous séparer des meilleures équipes et c’est quelque chose que nous devons vraiment nous concentrer sur l’amélioration. Si nous pouvons le faire, nous pouvons battre » n’importe qui. J’ai bien saisi ma chance, ce qui était incroyable, mais cela ne veut plus rien dire. «

Ce fut un après-midi doux-amer pour Gordon, mais l’essoufflement du Super Sunday s’est calmé et une certaine perspective a été retrouvée à Tyneside avant le voyage pour affronter Brighton, en direct. Sports aériensce samedi.

Assis dans la tribune Milburn se trouvait Gareth Southgate, le manager de l’Angleterre. Southgate prenait sa dernière dose de football de Premier League avant de nommer son équipe pour le prochain match amical de qualification pour l’Euro contre l’Ukraine et l’Écosse le mois prochain. De nombreux talents anglais étaient exposés.

Nick Pope, Kieran Trippier, Dan Burn, Harvey Barnes et Callum Wilson cherchaient tous à impressionner les hôtes tandis que Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez et Harvey Elliott se présentaient tous pour Liverpool pour ajouter à l’intrigue de Southgate.

Mais c’est Gordon qui s’est démarqué. Ses 25 premières minutes en particulier ont été électrisantes, Alexander-Arnold ayant la chance de ne pas être expulsé. C’est sa passe qui a conduit à l’expulsion de Virgil van Dijk, et sa finition a été clinique. Gordon peut s’estimer malheureux de ne pas avoir été une inclusion surprise dans l’équipe de Southgate en septembre.

Compte tenu de l’efficacité de West Ham à cibler l’arrière droit de fortune James Milner comme maillon faible lors de la défaite 3-1 de Brighton le week-end dernier, la performance de Gordon ce week-end pourrait avoir une influence énorme sur le résultat au stade Amex.

C’est un joueur différent de celui qui a flatté de tromper à Everton et à Newcastle l’année dernière. Avec un peu de patience et un peu de confiance, Newcastle commence soudain à donner l’impression d’avoir un talent entre les mains.

Image:

Gordon a marqué lors de la dernière journée de la saison dernière à Chelsea





S’exprimant dimanche dernier, Gary Neville a déclaré : « Gordon ne s’est pas tout de suite installé ici, mais il semble maintenant avoir retrouvé ses jambes et sa confiance. »

Gordon a marqué son premier but à Newcastle lors de la dernière journée de la saison dernière lors d’un match nul 1-1 contre Chelsea à Stamford Bridge, et le joueur semble avoir franchi un cap. Bien qu’il ait payé 45 millions de livres sterling en janvier, il ne se considère certainement pas comme l’article fini.

Gordon est sur le point de faire le 50e départ de sa carrière en Premier League sur la côte sud. Courant à 35,7 km/h, seul Dominic Solanke de Bournemouth (36,1) a enregistré une vitesse plus rapide cette saison. De plus, il est le joueur le plus coupable de la division (10), à égalité avec Jordan Ayew de Crystal Palace.

Son impressionnante éthique de travail s’est manifestée sur le terrain lors des Championnats d’Europe U21 de l’été en Roumanie et en Géorgie, où Gordon a été nommé joueur du tournoi.

« Je suis ravi et aux anges », a déclaré l’ailier après la victoire de l’Angleterre sur l’Espagne en finale.

Image:

Gordon a assumé de plus grandes responsabilités cet été





« J’ai l’impression d’avoir fait un bon tournoi et je ne veux pas donner de cliché parce que c’est la vérité – moi qui gagne le [player of the tournament] Le trophée revient à mes coéquipiers et au staff. »

Gordon a marqué deux fois lors de ses débuts avec l’Angleterre U21 il y a près de deux ans sous la direction de Lee Carsley, qui a fait près de 200 apparitions pour Everton au cours de sa carrière de joueur et conserve des liens étroits avec le club.

Gordon est redevable à Carsley d’avoir contribué à façonner sa carrière et construit désormais une relation solide avec Howe, qui a montré sa capacité à améliorer les joueurs pour tout ce que l’on peut dire sur la puissance financière de Newcastle.

« Il y a un ‘mais’ avec lui », a déclaré Jamie Redknapp il y a six mois. « Il a disputé 65 matchs de Premier League à Everton, a marqué sept buts et n’a réussi que trois passes décisives.

Image:

Gordon a marqué deux fois et a été nommé joueur du tournoi





« Pour l’argent que Newcastle a dépensé, je veux en voir beaucoup plus. Je veux voir plus de passes décisives et plus de buts parce qu’il a ce potentiel. Il y a eu des moments à Everton où il m’a fait sortir de mon siège, mais maintenant il doit le faire. faire beaucoup plus.

« S’il veut accéder au plus haut niveau, il doit marquer davantage et fournir plus de passes décisives. »

À Everton, il faisait partie d’une équipe en difficulté dans un club avec un taux de rotation élevé des managers. À un moment donné la saison dernière, après une défaite 2-1 à domicile contre Southampton en janvier, Gordon a été empêché de quitter Goodison Park dans sa voiture, alors que les supporters dressaient une barricade dans la rue.

Maintenant, tout semble réglé sous Howe à St James’ Park, où Gordon peut se concentrer uniquement sur la compétition pour un départ en équipe première.

Image:

Gordon a marqué quatre buts sur 34 tirs la saison dernière





Dans une interview avec mon collègue Nick Wright en novembre 2021, alors âgé de 20 ans, Gordon a parlé de ses points forts et de sa quête d’une plus grande puissance offensive.

« Je suis implacable et constant chaque jour pour essayer de m’améliorer et de travailler dur. Il s’agit simplement de mûrir en tant que joueur. J’espère que je pourrai être cohérent avec mes performances. C’est mon objectif. »

À la même époque l’année dernière, alors que la fin du mercato estival approchait, l’intérêt de Chelsea, alors dirigé par Thomas Tuchel, était important. Everton a rejeté une offre de l’ordre de 40 millions de livres sterling. Plus tôt cet été-là, Tottenham avait voulu signer le joueur dans le cadre d’un forfait avec Richarlison pour un montant total de 80 millions de livres sterling.

Graeme Souness avait déclaré à l’époque : « 40 millions de livres sterling pour un joueur de 21 ans qui a joué 51 fois en Premier League ? Il n’a pas encore mis le feu à la bruyère.

« C’est un dribbleur et il est assez rapide. Pour moi, il va au sol un peu trop facilement mais cela représente beaucoup d’argent pour quelqu’un qui n’a joué que 50 matchs. Ce n’est pas vous crier quand vous le voyez jouer qu’il va être un l’homme au sommet. »

Image:

Gordon célèbre son but contre Liverpool





Gordon n’a pas été distrait par ses critiques et il ne s’est pas non plus plaint quand Everton s’est mis à l’œuvre. Il marquerait lors de matches consécutifs à l’extérieur à Leeds et à Brentford, et il finirait par déménager à Newcastle en janvier.

S’exprimant après la victoire 5-1 des Magpies sur Aston Villa lors du week-end d’ouverture, Andros Townsend a déclaré Sports aériens : « J’ai joué avec lui à Everton dans la première moitié de la saison dernière, et je pense qu’il a eu du mal à passer du statut de garçon de l’académie locale à celui d’un ailier de haut niveau censé produire.

« Il a perdu l’intrépidité qu’il avait lorsqu’il était jeune dans les situations de tête-à-tête. Il a commencé à penser : « Et si je le perds ? Les fans et les médias vont me mettre sur le dos ».

« Il est parti avec les U21 cet été et il a retrouvé sa confiance. Il est redevenu l’Anthony Gordon qui a percé. »

Howe veut un Gordon fougueux et avant-gardiste dans son équipe.

Retirer le feu de son ventre serait contre-intuitif, comme cela a été vu vers la fin de la saison dernière lorsque – en tant que remplaçant à Brentford – l’ailier a ensuite été remplacé avant le coup de sifflet final.

« Son niveau d’enthousiasme, d’agressivité et de motivation est vraiment élevé. Il est farouchement déterminé à bien faire et à réussir. C’est l’une de ses caractéristiques et c’est l’une de ses forces.

« Nous voulons accepter cela et nous aimons cela chez lui. Dans certains moments, il a aussi besoin de garder la tête froide. »

En dehors du terrain, Gordon est tout le contraire. Il est calme et lit des livres pendant son temps libre. Cela fait plus de trois ans qu’il a révélé à cet auteur qu’il lisait « The Chimp Paradox » du Dr Steve Peters, qui propose un programme de gestion mentale qui aide les athlètes d’élite à vaincre leurs peurs et à opérer avec contrôle, concentration et confiance.

La canalisation de la « bonne voix », comme le souligne le Dr Peters, peut être constatée chaque fois qu’un ballon est aux pieds de Gordon.

« Il est différent lorsqu’il franchit la ligne blanche, et c’est ce que vous voulez », explique Howe. « Vous voulez de bonnes personnes en dehors du terrain, de bons modèles et de bons professionnels qui vivent bien leur vie pour essayer de réussir.

« Sur le terrain, vous voulez des gens qui veulent absolument gagner et qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer d’y parvenir.

« Si vous lui enlevez cela, ce n’est plus le même joueur. Il a juste besoin d’un peu de raffinement sur les bords. »

Les soirées de Ligue des Champions se rapprochent de plus en plus d’un retour à Tyneside, mais le pain et le beurre de battre Brighton ce samedi sera le seul objectif de Newcastle.

À en juger par les premières semaines de la saison, Gordon renaît et est prêt à relever tous les défis avec sa foulée.

Newcastle évitera-t-il de remporter trois défaites en trois matchs ? Regardez Brighton contre Newcastle en direct Sky Sports Premier League à partir de 17h le samedi pour le découvrir.