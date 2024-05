Anthony Gordon envoie un message « incroyable » à Newcastle au milieu des liens de transfert avec Liverpool

Anthony Gordon a fait l’objet de spéculations le liant à un déménagement à Liverpool ces derniers jours.

L’ancienne star d’Everton a connu une saison exceptionnelle lors de sa première campagne complète avec Newcastle United. Gordon a marqué 10 buts et ajouté 10 passes décisives en 34 matchs de Premier League, ce qui lui a valu de remporter le prix du joueur de l’année du club.









Sa forme l’aurait amené à attirer l’attention de Liverpool. Selon le Étoile du jourles Reds souhaitent recruter le joueur de 23 ans cet été en complément de leurs options offensives.

EN SAVOIR PLUS: Tom Hanks envoie un message à Liverpool alors que la star hollywoodienne est repérée à Aston Villa

EN SAVOIR PLUS: Jürgen Klopp cite le moment qui « a ouvert la porte » à l’effondrement de Liverpool alors que deux joueurs étaient fautifs

Si Liverpool souhaite signer Gordon, il ne sera certainement pas bon marché. Il n’a déménagé à St James’ Park que l’année dernière dans le cadre d’un accord de 57 millions de dollars (45 millions de livres sterling/52 millions d’euros) avec Everton, et il faudrait apparemment une offre proche de 126 millions de dollars (100 millions de livres sterling/116 millions d’euros) pour que Newcastle envisage de louer qu’il parte.

Au milieu des spéculations, Gordon a publié sur les réseaux sociaux et a exprimé sa joie de jouer pour son club actuel.

« Quel endroit pour jouer au football », a-t-il écrit sur Instagram après le dernier match à domicile de Newcastle contre Brighton. « Merci pour tout votre soutien, quelques souvenirs incroyables à SJP cette année. »

Bien qu’il ait commencé son parcours professionnel à Everton, Gordon a des liens avec Liverpool. L’attaquant faisait partie de l’académie des Reds avant de traverser le parc Stanley à l’âge de 11 ans.

Non seulement cela, mais il a admis avoir idolâtré Steven Gerrard en grandissant, tout en s’inspirant de Mohamed Salah.

« Steven Gerrard était mon héros du football en grandissant », a déclaré Gordon. Le chevauchement le mois dernier. « Venant de Liverpool, il était comme un Dieu à Liverpool et c’était un joueur incroyable. »





Liverpool.com dit : Ce serait une sérieuse surprise de voir Gordon déménager à Anfield, et pas seulement à cause de ses liens avec Everton. Compte tenu des frais qu’il faudrait pour que Liverpool le signe, il est difficile de l’imaginer rejoindre les Reds cet été.

Il y a simplement d’autres domaines qui seront une priorité dans l’équipe de Liverpool pendant la fenêtre de transfert, et dépenser 126 millions de dollars ou plus pour un attaquant pourrait entraver les efforts visant à renforcer la défense, ou peut-être à recruter un nouveau numéro six.

Il y a clairement une certaine admiration pour Liverpool de la part de Gordon, et il semble que ses liens avec Everton ne le dissuaderaient pas nécessairement de déménager à Anfield. Il pourrait être celui à surveiller de près à l’avenir.