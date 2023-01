Anthony Gordon ” dit à Everton qu’il ne reviendra pas “, mais le transfert de Newcastle est maintenant en l’air alors que Simon Jordan loue les Magpies pour avoir refusé de respecter le prix de 60 millions de livres sterling

Simon Jordan a félicité Newcastle pour avoir refusé de jouer au ballon avec la valorisation “ridicule” d’Everton de 60 millions de livres sterling d’Anthony Gordon.

Et la grève de l’ailier au club serait passée à un autre niveau, avec des affirmations selon lesquelles l’as en fuite refuse de retourner aux Toffees alors qu’il tente de forcer une sortie.

Getty Gordon aurait fait grève à Everton alors qu’il cherche à rejoindre Newcastle dans la fenêtre de transfert de janvier

Gordon a raté l’entraînement d’Everton pendant trois jours consécutifs alors que les discussions de l’équipe du Merseyside sur un transfert avec les Magpies grondent.

Le jeune homme de 21 ans a obtenu un congé approuvé lundi, mais ne s’est pas présenté mardi ou mercredi, et maintenant le Courrier quotidien rapportent que Gordon a dit au club qu’il n’avait pas l’intention de revenir.

Les pourparlers avec Newcastle sont à un stade formel, mais il est entendu que les discussions se sont arrêtées sur les frais de transfert.

talkSPORT a été informé que la situation actuelle est que l’accord est “plus improbable que probable”, avec Toon ultra-riche, soutenu par l’Arabie saoudite, rechignant au prix demandé de 60 millions de livres sterling d’Everton.

Gordon n’a pas commencé un match pour les Blues depuis le retour de l’action après la Coupe du monde au Qatar, avec des questions posées sur sa conduite et son attitude depuis qu’il a été lié à un déménagement à Chelsea cet été – des informations qui auraient tourné sa tête.

Et l’animateur de talkSPORT, Jordan, un critique virulent de Newcastle par le passé, a fait l’éloge du club de Tyneside à cette occasion et a admis qu’il procédait à son recrutement de la bonne manière, bien qu’il soit l’un des clubs de football les plus riches de la planète. .

parlerSPORT Jordan a réservé de rares éloges à Newcastle et à la façon dont ils gèrent leurs affaires de transfert

La star du PSG fulmine qu’il n’a “pas été mis au courant” du remplacement de Mbappe en tant que vice-capitaine Keane devient lyrique à propos de Martinez alors que les statistiques montrent à quel point l’homme de Man United était brillant La cible du père d’Arsenal frappe les fans des Gunners sur les réseaux sociaux au milieu des liens de transfert Les joueurs de la forêt copient la célébration de Ronaldo contre Man United mais sont repartis avec un œuf sur le visage Tottenham s’apprête à signer Porro en tant que star du Sporting eye Brighton en remplacement détourné Arsenal a réussi le plus grand détournement lorsqu’ils ont demandé aux Spurs de payer le taxi du joueur







“Bien à Newcastle”, a déclaré l’ancien propriétaire de Crystal Palace lors de sa propre émission White and Jordan. « Ils n’ont pas à se plier.

“Everton a besoin d’argent, alors ils vont essayer d’augmenter le prix de transfert.

“Mais c’est bien que Newcastle ne coure pas pour dépenser autant d’argent que les gens s’attendaient à ce qu’ils le fassent.

“Ils dépensent de l’argent décent et ils achètent des joueurs décents, mais ils le font d’une manière plus holistique, je suppose.

Getty Eddie Howe a transformé Newcastle depuis sa prise en charge et a été astucieux sur le marché des transferts

“Cela semble un peu ridicule quand ils ont dépensé 200 millions de livres sterling sur deux fenêtres de transfert, mais ils pourraient aller de plus en plus dur et aller plus haut et faire ce qu’ils veulent.

“Mais ils ne paieront que ce que valent les gens, et c’est agréable à voir.”

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles, rumeurs et potins avec notre blog de transfert en direct