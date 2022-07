Anthony Ginting met fin à sa chute pour remporter le titre du simple messieurs

L’Indonésien Anthony Ginting a mis fin à sa sécheresse de deux ans en battant le Japonais Kodai Naraoka 23-21, 21-17 lors de la finale du simple messieurs pour remporter l’Open de badminton de Singapour dimanche.

Après avoir battu le champion du monde Loh Kean Yew en demi-finale, Ginting, le numéro six mondial, a continué à afficher le même style d’attaque pour mettre fin à la série de tueurs de géants de Naraoka.

Le passage du numéro 43 mondial à la finale l’a vu étourdir le numéro huit mondial Jonathan Christie, l’Indien HS Prannoy et le Chinois Zhao Jun Peng, qui étaient tous mieux classés que lui.

En tête-à-tête pour la première fois, c’est Ginting qui a attiré le premier sang dans le jeu initial avec ses mouvements et ses attaques rapides.

«Je savais que je devais mettre un rythme très rapide pour perturber son mouvement et son rythme. Je devais me placer dans de bonnes positions qui me donneraient plusieurs options pour attaquer ou atteindre le filet rapidement », a déclaré Ginting.

Naraoka s’est imposé lors du second match en prenant l’avantage à cinq reprises.

Mais les attaques féroces de Ginting et son jeu de filet trompeur l’ont vu prendre de l’avance à 17-17 pour finalement remporter le deuxième match 21-17.

Jetant sa raquette dans un pur plaisir après avoir décroché le point gagnant, Ginting a déclaré : « C’est une victoire très émouvante pour moi. J’ai dû endurer une baisse de forme et je me débattais. Mais je n’ai jamais cessé de croire en moi et je savais que j’en sortirais plus fort.

La finale du simple féminin a vu la numéro sept mondiale PV Sindhu triompher de la Chinoise Wang Zhi Yi. Sindhu a battu Wang 21-9, 11-21, 21-15 pour sa troisième victoire cette année, rendue encore plus spéciale avec son père qui regardait depuis les gradins.

« Je suis très reconnaissant à mon père d’être ici à Singapour. Il a toujours été là pour moi, me guidant et c’est bien de l’avoir ici pour me voir gagner », a déclaré Sindhu.

Les Thaïlandais Dechapol Puavaranukroh et Sapsiree Taerattanachai ont conservé leur titre en double mixte après avoir battu les Chinois Wang Yi Lyu et Huang Dong Ping dans des matchs consécutifs 21-12, 21-17.

L’Indonésie, quant à elle, a remporté les deux compétitions de double avec Apriyani Rahayu et Siti Fadia Silva Ramadhanti remportant le double féminin tandis que Daniel Marthin et Leo Rolly Carnando ont remporté le titre du double masculin.

