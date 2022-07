Anthony Fauci prendra sa retraite d’ici la fin du mandat de Biden, selon un rapport

Dr Anthony Fauci, le plus grand expert américain des maladies infectieuses, prendra sa retraite du gouvernement d’ici la fin du mandat actuel du président Joe Biden au début de 2025, selon Politico.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait obligé de continuer à aider à la réponse américaine au COVID-19, Fauci a expliqué qu’il n’avait pas l’intention de rester en fonction jusqu’à ce que la maladie soit éliminée. “Si quelqu’un dit:” Vous partirez quand nous n’aurons plus de COVID “, alors j’aurai 105 ans. Je pense que nous allons vivre avec ça”, a déclaré le conseiller médical en chef du président.

Fauci est directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses depuis 1984. Dans ce rôle, il a conseillé sept présidents et aidé plusieurs crises de santé publique, notamment Ebola, le virus Zika, le VIH et le sida, ainsi que le coronavirus.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.