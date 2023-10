Écoutez cet article

Le Dr Anthony Fauci prononcera le discours d’ouverture lors de la cérémonie de remise des diplômes de mi-année de l’Université Hofstra, le 21 décembre, au complexe sportif et d’exposition Mack.

Fauci est l’ancien conseiller médical en chef du président des États-Unis et ancien directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des National Institutes of Health.

Environ 600 étudiants du premier cycle, des cycles supérieurs et en droit devraient y participer, après avoir obtenu leur diplôme à l’été ou à l’automne 2023.

“L’Université Hofstra est ravie d’accueillir le Dr Fauci pour prononcer le discours d’ouverture et recevoir un diplôme honorifique”, a déclaré la présidente de Hofstra, Susan Poser, dans un communiqué de presse concernant l’ouverture. « Son illustre carrière dans la recherche et dans le service public a eu un impact mondial et sera une source d’inspiration pour les nouveaux diplômés de l’Université Hofstra. »

Fauci a travaillé au NIAID pendant plus de 50 ans et a été un conseiller clé de sept présidents américains sur les questions mondiales liées au VIH/SIDA et sur la préparation aux menaces émergentes de maladies infectieuses. Lorsqu’il était directeur du NIAID de 1984 à 2022, il a supervisé un vaste portefeuille de recherches sur le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme et d’autres maladies infectieuses, ainsi que sur les transplantations et les maladies liées au système immunitaire. Grâce à son travail approfondi, Fauci est l’un des médecins-scientifiques les plus cités au monde.

Fauci a reçu la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile accordée aux États-Unis, par le président George W. Bush en 2008, pour son travail en tant que l’un des principaux architectes du Plan présidentiel d’urgence de lutte contre le sida. Le programme a sauvé plus de 25 millions de vies dans les pays en développement, selon les rapports publiés.

Fauci a servi sous le président Donald Trump en tant que l’un des principaux membres du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, puis sous le président Joe Biden en tant que conseiller médical en chef et l’un des principaux membres de l’équipe de réponse au COVID-19 de la Maison Blanche.

Fauci est titulaire d’un diplôme de premier cycle du Collège de la Sainte Croix et d’un doctorat en médecine du Cornell University Medical College, qui s’appelle désormais Weill Cornell Medicine. Il a reçu 62 doctorats honorifiques d’universités aux États-Unis et à l’étranger et ajoutera l’Université Hofstra à cette liste.

« Ce début sera mémorable », a déclaré Donald Schaeffer, président du conseil d’administration de l’Université Hofstra, dans le communiqué de presse. « Ces étudiants font partie de ceux dont la scolarité a été interrompue par le COVID-19, et le discours du Dr Fauci permettra sans aucun doute de boucler la boucle de leur expérience. En tant que médecin et scientifique médical, qui a servi avec honneur et distinction, il contribuera à faire de cet événement un événement spécial pour les diplômés et leurs familles.

Les billets sont obligatoires pour l’événement et sont limités à la famille et aux invités des diplômés. La cérémonie sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de Hofstra.