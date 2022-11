Anthony Fauci donnera un dernier briefing à la Maison Blanche

Anthony Fauci, directeur du NIH National Institute of Allergy and Infectious Diseases, s’adresse au point de presse quotidien à la Maison Blanche à Washington, le 21 janvier 2021.

Le Dr Anthony Fauci donnera mardi ce qui devrait être son dernier briefing public sur la pandémie de Covid-19 en tant que conseiller médical en chef de la Maison Blanche.

Fauci a annoncé plus tôt cette année qu’il démissionnerait en décembre après avoir été le visage public de la réponse à la pandémie de coronavirus aux États-Unis pendant plus de deux ans.

Il fera le point aux côtés du Dr Ashish Jha, chef du groupe de travail Covid de la Maison Blanche. On s’attend à ce qu’ils encouragent les gens à obtenir leurs rappels Covid et leurs vaccins contre la grippe dès que possible.

Les responsables de la santé publique ont averti à plusieurs reprises que les États-Unis seront probablement confrontés à une autre vague de Covid cet hiver alors que les gens voyagent et se rassemblent pour les vacances.