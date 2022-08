Anthony Fauci démissionne en décembre

Note de l’éditeur : il s’agit d’une histoire en développement. Veuillez revenir pour les mises à jour.

Anthony Fauci, MD, conseiller de sept présidents et figure clé de la lutte américaine contre la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi qu’il démissionnerait en décembre.

“J’annonce aujourd’hui que je quitterai les postes de directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et de chef du laboratoire d’immunorégulation du NIAID, ainsi que le poste de conseiller médical en chef du président Joe Biden”, a déclaré Fauci. dit dans un communiqué. “Je quitterai ces postes en décembre de cette année pour poursuivre le prochain chapitre de ma carrière.”

Mais Fauci, qui a dirigé l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses pendant près de quatre décennies, a déclaré qu’il ne prendrait pas sa retraite.

“Après plus de 50 ans de service gouvernemental, je prévois de poursuivre la prochaine phase de ma carrière alors que j’ai encore autant d’énergie et de passion pour mon domaine”, a déclaré Fauci. “Je veux utiliser ce que j’ai appris en tant que directeur du NIAID pour continuer à faire progresser la science et la santé publique et pour inspirer et encadrer la prochaine génération de leaders scientifiques alors qu’ils aident à préparer le monde à faire face aux futures menaces de maladies infectieuses.”