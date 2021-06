Anthony Fauci a été arrosé nu «dans une pataugeoire» après avoir reçu par la poste une mystérieuse poudre blanche

ANTHONY FAUCI pensait qu’il était condamné l’année dernière après avoir ouvert un courrier qui lui avait été envoyé qui était chargé de poudre blanche et lui a explosé au visage – l’obligeant à se débarrasser de ses vêtements et à sauter dans une piscine pour enfants pour se décontaminer.

L’envoi s’est avéré anodin, mais Fauci a craint à l’époque d’avoir été la cible d’une attaque d’agent chimique comme la ricine et a pensé pendant quelques instants qu’il était un « canard mort ».

Dans un nouveau livre « Scénario de cauchemar », le Dr Fauci raconte comment il a ouvert l’année dernière un courrier chargé de poudre blanche et a pensé qu’il était un « canard mort » s’il était prouvé qu’il s’agissait de ricine. Crédit : National Geographic

Fauci s’est déshabillé et a été arrosé pendant que ses collègues scientifiques ont vérifié que la poudre n’était pas toxique Crédit : La Méga Agence

L’expert en maladies infectieuses avait été critiqué par l’ancien président Trump alors qu’il tentait de lutter contre la pandémie de Covid-19 Crédit : AP

Le Dr Fauci, qui dirige l’aile de recherche sur les maladies infectieuses des National Institutes of Health, a parlé de la farce postale dans un nouveau livre « Nightmare Scenario » par les co-auteurs du Washington Post Yasmeen Abutaleb et Damian Paletta, selon un extrait couvert dans le Playbook de Politico. .

Au moment où son visage était étouffé par la substance potentiellement toxique – Fauci a évoqué trois possibilités: il était en train de se faire faire une farce, la substance était de l’anthrax et même s’il tomberait sûrement malade, il vivrait probablement, ou il était un « canard mort » s’il s’agissait bien de ricine.

Ainsi, pendant les heures suivantes, Fauci et son équipe de scientifiques ont agité le doc nu et l’ont fait planer dans une pataugeoire pendant qu’ils l’arrosaient et testaient simultanément la poudre.

Il a même appelé sa femme pour l’avertir qu’il était dans cette position inconfortable.

Fauci a ajouté un détail de sécurité après que lui et sa famille ont été menacés alors qu’ils étaient le meilleur expert en maladies infectieuses du pays Crédit : Alamy

L’ancien président Trump avait déclaré publiquement qu’il « avait hérité » du Dr Fauci Crédit : Reuters

Mais Fauci a appris qu’il était clair après que les tests de laboratoire soient revenus négatifs pour tout produit chimique grave.

Le livre comprend un peu comment le président Trump avait alors dit à haute voix qu’il souhaitait que John Bolton croasse de Covid-19.

L’incident allégué est survenu juste au moment où le conseiller à la sécurité nationale de courte durée du président publiait son témoignage sur le travail dans l’administration.

Au cours de la dernière année, Fauci est devenu le visage de la réponse de Covid-19, de grimacer en arrière-plan lors de conférences de presse tout en servant au plaisir de l’ancien président Donald Trump à ses fonctions actuelles de conseiller le président Joe Biden dans le déploiement de vaccins.

Le Dr Fauci est apparu lors de plusieurs conférences de presse de l’ancien président sur la pandémie de Covid-19 Crédit : Getty

Lui et Trump étaient souvent en désaccord sur la façon de lutter contre Covid-19.

Trump n’a pas caché ses doutes à propos de Fauci, qui a servi sept présidents – à commencer par Ronald Reagan.

« Je ne suis pas d’accord avec beaucoup de ce qu’il a dit », a déclaré Trump à Laura Ingraham de Fox News l’année dernière lorsqu’on lui a demandé s’il placerait Fauci « au premier plan » lors de la réponse au coronavirus de la Maison Blanche.

Trump a poursuivi: « Je m’entends bien avec lui, mais de temps en temps, il en propose un que je dis: » D’où cela vient-il? « »

« Je l’ai hérité. Il était ici. Il faisait partie de cette énorme machine. »

La Maison Blanche de Trump a également distribué une liste d’erreurs qu’ils prétendent que Fauci a commises au début de la pandémie

Fauci avait répondu aux attaques de la Maison Blanche contre lui comme « bizarre » et que « En fin de compte, cela fait mal au président. »

Fauci pouvait parfois être vu grincer des dents et grimacer en arrière-plan alors que Trump répondait aux questions des journalistes Crédit : Getty

Fauci a également été critiqué pour ne pas avoir agi sur la base de preuves que la pire pandémie de l’histoire moderne pourrait provenir de maintenant que de plus en plus de preuves sont présentées, ce qui donne de la crédibilité à l’Institut de virologie de Wuhan qui pourrait porter une certaine responsabilité.

Il n’a pas non plus pu répondre aux questions que lui ont posées les sénateurs américains pour expliquer comment 600 000 dollars de subventions ont été utilisés dans le laboratoire et s’ils ont été utilisés pour aider la soi-disant recherche sur le gain de fonction.

Les menaces n’étaient pas dirigées uniquement contre lui.

Il semble que sa femme et ses trois filles adultes, Jennifer, Megan et Alison, aient toutes reçu des menaces.

Le Dr Fauci a été critiqué pour ne pas avoir joué un rôle plus agressif pour déterminer les origines de Covid-19 et également expliquer comment 600 000 $ de subvention au laboratoire de Wuhan ont été utilisés Crédit : La Méga Agence

On ne sait pas si l’incident du courrier piégé a forcé la main du médecin de 80 ans à intensifier ses efforts de protection, mais il a depuis ajouté ses propres détails de sécurité.

« Recevoir des menaces de mort pour moi et ma famille et harceler mes filles au point où je dois obtenir la sécurité est juste, je veux dire, c’est incroyable », a-t-il déclaré dans une interview à CNN l’année dernière.

« Je souhaite qu’ils n’aient pas à vivre cela. »

Il soupçonnait alors qu’une grande partie de l’acrimonie dirigée vers lui était due à des efforts agressifs pour atténuer la propagation de Covid-19 avec des masques obligatoires et les auto-écoles et le commerce du pays à un rythme effréné.

«Je n’aurais pas imaginé dans mes rêves les plus fous que les gens qui s’opposent à des choses qui sont de purs principes de santé publique s’y opposent tellement, et n’aiment pas ce que vous et moi disons, à savoir dans la parole de la science, qu’ils vous menacer.

« Je veux dire, c’est juste étrange pour moi. »