Anthony Edwards, recrue des Timberwolves, illumine Twitter avec le dunk de la saison NBA

Avec un pas de géant, le choix n ° 1 du repêchage de la NBA 2020 a défié la gravité. Avec un coup dur, l’attaquant des Minnesota Timberwolves Anthony Edwards a ensuite défié la force.

Après avoir posté l’attaquant des Raptors de Toronto Yuta Watanabe, Edwards a affiché son sourire caractéristique. Il a ensuite levé les yeux vers le tableau de bord pour admirer son travail.

Une fois le jeu terminé, cependant, Edwards ne semblait pas trop impressionné par son dunk qui est instantanément devenu viral. La raison? Les Timberwolves ont subi une défaite 86-81 contre Toronto vendredi. Edwards a terminé avec seulement sept points en tirant 3 sur 14 sur le terrain et 0 sur 7 à 3 points, et le Minnesota est tombé à un pire 7-23 de la ligue.

« Tout allait bien, mais je n’ai fait aucun tir », a déclaré Edwards. « Je me fiche du dunk. J’espérais que nous allions gagner. En tant qu’équipe, nous n’avons fait aucun tir. Le dunk était super, mais nous n’avons pas fait de tir. Nous devons trouver quelque chose . «

Incidemment, le commentaire d’Edwards correspondait à certains journalistes de la NBA sur les médias sociaux. Au lieu de s’émerveiller de l’athlétisme d’Edwards, ils se sont irrités de sa précision de tir. De tels commentaires ont déclenché un retour de bâton de la part de divers fans de la NBA qui voulaient simplement apprécier un slam sur les temps forts.

Au cours de sa saison recrue, Edwards a été incompatible avec son tir. Il a en moyenne 14,6 points en tirant à 38,3% sur le terrain et 31,9% à distance de 3 points. Au cours des deux derniers matchs, Edwards a tiré un combiné de 6 sur 29 sur le terrain et 0 sur 11 à 3 points. Pourtant, Edwards a impressionné les Timberwolves avec son athlétisme, sa défense et sa coachabilité.

« Je veux revenir et tirer maintenant », a déclaré Edwards. « Voyez ce qui se passe avec les jantes. »