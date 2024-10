Anthony Edwards partage son admiration pour Kevin Durant, son joueur préféré de tous les temps

Dans une récente conversation avec Interview Magazine, le jeune talent de la NBA Anthony Edwards a abordé une variété de sujets, de la vie personnelle au sport qu’il aime. Lorsqu’il s’agissait de discuter de son joueur préféré de tous les temps, Kevin Durant, Edwards était impatient de partager l’admiration qu’il porte à l’icône du basket-ball et les aspects du jeu de Durant qui résonnent en lui.

« Avant d’avoir la chance de le rencontrer, je pensais qu’il était tout simplement le gars le plus cool du monde, et quand je l’ai finalement rencontré, j’ai découvert que nous étions sur la même longueur d’onde », a partagé Edwards avec passion à propos de Durant. « Tout ce que nous voulons, c’est jouer au basket. Nous laissons nos gens s’occuper des choses en dehors du terrain, mais une fois que nous sommes sur le terrain, tout tourne autour du jeu. C’est ce que j’ai retenu après avoir été avec lui. Chaque fois qu’il fait un pas Dans la salle de sport, il attrape un ballon et se dirige directement vers le terrain sans même changer de vêtements – il commence simplement à tirer. Et pendant nos temps libres, nous nous détendons simplement et passons du temps.

En tant que l’une des étoiles les plus brillantes d’une nouvelle génération de prodiges du basket-ball, Anthony Edwards s’est fait un nom. Après une saison exceptionnelle en Géorgie, il a été sélectionné premier au classement général en 2020, assumant instantanément un rôle de leader. La saison dernière, il a disputé 79 matchs avec les Timberwolves du Minnesota, avec une moyenne impressionnante de 25,9 points, 5,4 rebonds et 5,1 passes décisives par match tout en tirant à 46,1 % sur le terrain.

Aujourd’hui âgé de 23 ans seulement, Edwards n’a pas grandi en idolâtrant des légendes comme Kobe Bryant ou Michael Jordan, mais plutôt des joueurs contemporains tels que LeBron James, Stephen Curry et Dwyane Wade. Pourtant, son favori numéro un reste Kevin Durant.

Durant, ancien MVP, a passé 16 saisons illustres dans la ligue, se classant régulièrement parmi son élite. Avec une moyenne impressionnante en carrière de 27,3 points par match et deux titres marquants à son actif, il a joué un rôle central en menant les Golden State Warriors à des championnats consécutifs en 2017 et 2018.

Depuis qu’il est devenu une superstar, Durant a fait preuve d’un dévouement sans faille envers le jeu. Il gère habilement les distractions, le chaos et les turbulences qui l’entourent, permettant à sa performance sur le terrain de parler.

Bien que Durant s’engage parfois avec les fans dans des échanges houleux, il incarne fondamentalement l’essence d’un véritable compétiteur, et c’est cet engagement indéfectible qui l’a permis d’exceller sur le terrain même après 16 saisons.

Cet été, Edwards a pu constater l’engagement de Durant lors des Jeux Olympiques de Paris. Pour la première fois, les deux athlètes ont partagé le terrain en tant que coéquipiers, devenant ainsi les leaders de leur pays pendant la compétition.

Edwards a indéniablement beaucoup à prouver en tant que star émergente, mais les signes sont prometteurs. Après une longue série de séries éliminatoires jusqu’à la finale de la Conférence Ouest, sa confiance monte en flèche et il est prêt à faire passer son jeu au niveau supérieur.

Alors que les Timberwolves renforcent leur effectif en ajoutant des talents comme Julius Randle, l’optimisme entourant leur prochaine saison est palpable. Il incombe désormais à Edwards d’établir la norme, de guider ses coéquipiers et d’élever ses performances pour répondre aux exigences de l’équipe.

Heureusement, après avoir appris de l’un des meilleurs du jeu, les résultats ont été encourageants et les fans peuvent s’attendre à de grandes choses de la part d’Anthony Edwards à l’avenir.

