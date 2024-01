Anthony Edwards martèle l’arbitrage lors de la victoire des Timberwolves contre le Thunder

OKLAHOMA CITY – Anthony Edwards n’a pas célébré la fête après avoir foncé au milieu de la défense du Thunder d’Oklahoma City et lancé un féroce dunk à deux mains dans la circulation, un jeu crucial dans la victoire 107-101 des Minnesota Timberwolves lundi soir avec la première place. dans la Conférence Ouest en jeu.

Edwards s’est plutôt plaint lorsque le Thunder a demandé un temps mort après son panier, ce qui a poussé l’avance du Minnesota à quatre points avec 1:57 à jouer. Edwards a attrapé son poignet gauche immédiatement après l’atterrissage, indiquant qu’il pensait avoir été victime d’une faute sur le jeu. Il regarda le chef d’équipe Mark Lindsay, qui se tenait à quelques mètres de lui sur la ligne de fond, et leva les bras dans un haussement d’épaules animé avant de saisir à nouveau son poignet gauche.

Edwards a gardé son sang-froid alors que les Timberwolves ont clôturé la victoire – grâce à une performance défensive dominante menée par le centre Rudy Gobert et l’attaquant Jaden McDaniels – et a tenu à critiquer à plusieurs reprises l’arbitrage par la suite. Il a déclaré lors de son entretien d’après-match sur le terrain lors de l’émission télévisée des Timberwolves : “Je vais prendre l’amende, car les arbitres ne nous ont pas appelés ce soir”, et a continué à aborder le sujet dans le vestiaire.

“Les arbitres étaient mauvais ce soir. Ouais, ils ont été terribles”, a déclaré Edwards à ESPN sans rien demander. “Nous jouions à 8 contre 5.”

Edwards a mené les Timberwolves avec 27 points, tirant 10 sur 20 depuis le sol et 4 sur 4 depuis la ligne des lancers francs. Edwards pensait avoir mérité plusieurs voyages supplémentaires sur la ligne.

“Le chat a eu sa langue ce soir, donc tout va bien”, a déclaré Edwards à propos des arbitres. “Ce n’est pas juste, mais tout va bien.”

Le garde superstar d’Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, a récolté 37 points, sept rebonds et huit passes décisives pour maintenir le Thunder dans le match lors d’une nuit de repos pour le grand homme candidat à la recrue de l’année, Chet Holmgren, qui a été limité à quatre points sur 2-sur-. 9 tirs. McDaniels, un petit attaquant, était le principal défenseur de Holmgren, permettant à Gobert de garder Josh Giddey ou celui qui était le pire tireur à 3 points du Thunder au sol, affaissant son homme pour obstruer la peinture.

Gilgeous-Alexander était 15 sur 16 depuis la ligne, tirant un lancer franc de plus que tous les Timberwolves réunis.

“C’est un peu difficile de le protéger si c’est le cas, mais nous avons fait du bon travail en mélangeant les choses et en essayant de voler ensuite”, a déclaré l’entraîneur du Minnesota, Chris Finch. “Ils avaient des gars avec qui nous tirions vraiment bien le ballon depuis la ligne des 3 points et avec lesquels nous étions plutôt prêts à vivre, et ils nous ont fait un peu mal, mais cela les a taris au bon moment pour nous.”

Les problèmes d’Edwards avec l’arbitre se sont concentrés sur plusieurs non-appels lors de ses entraînements, et non sur les sifflets reçus par Gilgeous-Alexander, qui réalise en moyenne le troisième plus grand nombre de lancers francs tentés dans la ligue.

“Quand il arrive à la ligne, il le fait pendant son sommeil”, a déclaré Edwards. “Ouais, il est imparable. Personne ne peut le garder. Il est bon. Il est super bon. Mais oui, les arbitres ont été mauvais ce soir.”

L’attaquant des Timberwolves Karl-Anthony Towns, qui a récolté 21 points, 10 rebonds et 6 passes décisives, a comparé le match à un “combat de championnat” en raison de son caractère physique et de son intensité. Les deux équipes sont entrées dans le match à égalité pour la première place dans l’Ouest, mais elles sortaient toutes deux de défaites contre les équipes de dernière place ; les Timberwolves sont tombés à San Antonio samedi et les Thunder ont été vaincus à Detroit dimanche après-midi.

Ce fut un match serré et serré pendant presque tout le quatrième quart-temps, plaçant les Timberwolves dans le genre de situation d’embrayage qui avait été problématique sans le meneur Mike Conley, qui s’est absenté en raison de douleurs aux ischio-jambiers. Le Minnesota est entré dans la soirée 1-3 sans Conley, y compris des défaites serrées contre les Charlotte Hornets et les Spurs liés à la loterie la semaine précédente.

Les Timberwolves ont pris définitivement les devants lorsqu’Edwards a lu la défense sur un pick-and-roll avec Gobert et a frappé McDaniels pour un corner ouvert 3 avec 2:32 à jouer. Edwards a conduit pour son dunk catégorique la possession suivante.

“Il était prêt”, a déclaré Gobert à propos d’Edwards. “Il n’a pas reçu les appels, mais il a gardé son sang-froid, a fait confiance à ses coéquipiers et a fait le bon jeu, je pense, dans 95 % des cas, ce qui est incroyable.”

Les Timberwolves ont scellé la victoire avec une défense étouffante, soulignée par un déplacement de Jalen Williams d’Oklahoma City sur la possession qui a suivi alors qu’il conduisait dans le couloir, mais il a remué les pieds sous la pression du triple joueur défensif de l’année Gobert.

“C’est pour ça que je vis : gagner des jeux”, a déclaré Gobert, qui a récolté 12 points à 6 tirs sur 6, 18 rebonds et un record d’équipe de plus-11 plus-moins. “C’est pourquoi je suis ici, et c’est ce que je suis très fier de faire sur le terrain des deux côtés. Évidemment, quand il reste deux minutes à jouer et que c’est un match serré ou serré, tout monte – – concentration, intensité. C’est ce que j’aime faire.”

C’est une victoire qui incarne le type d’équipe que les Timberwolves, qui possèdent la défense la mieux classée de la ligue, s’efforcent d’être.

“Quand nous jouons avec cet état d’esprit, c’est amusant et nous voyons à quoi cela ressemble pour maximiser notre potentiel”, a déclaré Gobert.

Aussi agréable que soit la victoire, Edwards était exaspéré par ce qu’il considérait comme un arbitrage défavorable. Le joueur de 22 ans, nommé All-Star pour la première fois la saison dernière et qui affiche une moyenne de 25,9 points et 5,3 passes décisives, a déclaré qu’il ne pense pas recevoir le même respect de la part des arbitres que les autres stars de la ligue. Il était prêt à accepter une amende du bureau de la ligue pour exprimer sa frustration après la victoire de lundi.

“Je n’ai pas gagné [referees’ respect] Pourtant, donc ça va”, a déclaré Edwards. “Mais je pense que ce soir, les arbitres ont été mauvais. C’était terrible. Nous n’avons reçu aucun appel en tant qu’équipe. J’ai été victime de plusieurs fautes et je me dirige vers l’arbitre en lui disant : “Hé, tu peux regarder ça ?” Ils se contentent de secouer la tête. Ouais. Et puis bientôt, quelqu’un descend de son équipe et se fait expulser, c’est une faute.

“Donc, j’ai juste l’impression que ce n’était pas un match équitable ce soir depuis le saut. Et c’est pourquoi je suis super heureux que nous ayons gagné le match.”