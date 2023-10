Anthony Edwards sort la dernière publicité pour sa sneaker Adidas signature, l’AE1, pleine de jargon et d’hommages d’Atlanta.

Adidas est à la suite d’une entreprise qui pourrait miser sur Yeezy pour rapporter de l’argent sans presque aucun effort ni marketing. L’inconvénient est que le responsable du marketing et le visage de la marque s’écartent du scénario. Cependant, l’avenir s’annonce prometteur avec des étoiles comme Anthony Edwards rejoindre les rangs. Le Timberwolves du Minnesota Shootguard a récemment dévoilé sa première sneaker signature, la AE1.

Cette saison sera la première fois qu’il jouera avec sa sneaker Adidas signature, en vue d’une sortie massive. Le natif d’Atlanta vient de publier sa première publicité pour la sneaker de la manière la plus ATL possible avec du jargon et de l’ombre. Selon SIsur place, Edwards ramasse les chaussures signature des autres joueurs et dit simplement « non ».

Il inclut également divers jargons que vous entendez partout à Atlanta, comme « homme fou » tout au long de la publicité.

De plus, à la fin, il décide que les autres baskets ne suffisent tout simplement pas parce que « personne ne touche les AE 1 ». Plus tôt cet été, il a lancé ses baskets à Atlanta et a offert la toute première paire à son grand-père. En outre, il a organisé un événement pour le dévoilement destiné aux jeunes et a même fait jouer le héros de sa ville natale, Lil Baby. La sneaker devrait sortir plus tard cette année,

De l’athlète au marketing en passant par la livraison, Adidas et AE n’ont pas manqué de lancer l’AE1.

Vous pouvez regarder le spot ci-dessous.