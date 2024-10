Anthony Edwards explique au comédien légendaire pourquoi Kevin Durant est son « Eddie Murphy » face à LeBron et Steph

« Ne rencontrez jamais vos héros. Ils vont sûrement décevoir. Aussi populaire que soit ce dicton, il n’aurait pas pu être plus éloigné de la vérité pour Anthony Edwards. Ayant grandi en tant que fan de Kevin Durant, la star des Wolves a idolâtré The Slim Reaper et son fandom n’a fait qu’augmenter depuis qu’il est devenu joueur de la NBA et partage le terrain avec KD. Mais alors que la plupart des fans et des jeunes athlètes, surtout à cette époque, considèrent LeBron James et Stephen Curry comme leurs joueurs préférés, pourquoi Ant-Man place-t-il toujours KD au-dessus des deux légendes ? Eh bien, il a finalement révélé la réponse avec une comparaison unique.

En conversation avec le légendaire comédien et acteur Chris Tuckeron a demandé à Edwards à brûle-pourpoint « Pourquoi KD est-il votre joueur préféré ? Et il a répondu, « Avant de le rencontrer, j’avais l’impression qu’il était super cool, puis quand je l’ai rencontré, j’ai réalisé que nous étions pareils. Tout ce que nous voulons, c’est faire du cerceau. Nous laissons nos gens contrôler nos affaires, mais nous voulons juste entrer sur le terrain et jouer au cerceau. C’est ce que j’ai réalisé lorsque je l’ai rencontré pour la première fois. Aussi géniaux que soient LeBron et Steph, Ant-Man affirme que la personnalité et l’état d’esprit de KD lui ressemblent étrangement et qu’ils ont une bonne ambiance en dehors du terrain.

Poursuivant ses éloges pour KD, il a déclaré : « Chaque fois qu’il entre dans le gymnase, il attrape un ballon et se rend directement sur le terrain avant d’enfiler ses vêtements et commence simplement à tirer. Et puis en dehors du terrain, nous nous détendions simplement. Étonnamment, la réponse honnête d’Edwards a rappelé à Tucker son idole d’enfance, «C’est ce que j’ai ressenti lorsque j’ai rencontré Eddie Murphy pour la première fois. C’était le héros de mon enfance. De toute évidence, Murphy est considéré comme l’un des GOAT de la comédie et Tucker a même révélé que c’était la raison pour laquelle il avait joué dans le légendaire Heure de pointe franchise de cinéma, «Eddie, c’était une rock star du stand-up. Je voulais faire Rush Hour parce que c’était mon flic de Beverly Hills. À ce jour, je vois Eddie et je me dis : « Mec, voilà Eddie Murphy. » »

Et Edwards faisait écho au fandom de Tucker pour Murphy, « C’est comme ça que je suis avec KD ‘Mec, voilà KD.' » Cependant, Ant-Man a également retenu une ou deux choses de LeBron et Steph.

Anthony Edwards affirme que c’est Stephen Curry, et non Kevin Durant, qui lui a appris la « meilleure chose » pendant les Jeux olympiques de Paris

Bien que KD continue d’être le joueur préféré d’Edwards de tous les temps, il a eu la chance de partager le terrain avec les trois légendes lors des Jeux olympiques de Paris. Et il a eu la chance de monter sur le podium et de recevoir avec eux une médaille d’or. Effectivement, Edwards a également profité de nombreuses connaissances sur le basket-ball auprès des vétérans pendant leur temps ensemble et lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait appris, il a répondu : «Je pense que la meilleure chose que j’ai apprise, c’est Steph. Comme si j’avais pris Bron comme une routine d’avant-match, mais Steph jouait juste sans le ballon.

USA aujourd’hui via Reuters 10 août 2024 ; Paris, France ; Le garde américain Anthony Edwards (5), le garde LeBron James (6), le garde Kevin Durant (7) et le garde Derrick White (8) célèbrent avec leurs médailles d’or sur le podium après avoir battu la France lors du match pour la médaille d’or du basket-ball masculin lors du match de Paris. Jeux olympiques d’été de 2024 à l’Accor Arena. Crédit obligatoire : Rob Schumacher-USA TODAY Sports

Oui, le mouvement hors ballon de Curry et sa capacité à trouver les bons endroits et à se faufiler à travers la défense pour s’ouvrir aux tirs lui ont permis de remporter quatre championnats. Et Edwards a étudié attentivement les compétences de Steph pour pouvoir les ajouter à son sac, « Donc, comme ces derniers jours, nous jouions à 5 contre 5, je coupe juste, je m’écarte et j’obtiens des tirs faciles. Donc, je pense que j’ai le plus appris de Steph. Pendant ce temps, il a également été témoin de l’éthique de travail insensée de LeBron qui l’a aidé à rester au top de son jeu pendant plus de deux décennies. D’ailleurs, Edwards a même rendu hommage à LeBron, Steph et évidemment KD, en tweetant « Gardez quelques vieilles têtes autour de vous. » Suite du tournoi. Pensées?