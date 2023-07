Anthony Edwards et Timberwolves auraient accepté une prolongation de 260 millions de dollars sur cinq ans

Anthony Edwards, le choix n ° 1 au classement général du repêchage de la NBA 2020, a accepté une prolongation de contrat de recrue désignée de 260 $ sur cinq ans, selon ESPN.

Edwards, 21 ans, vient de sortir d’une saison exceptionnelle avec les Timberwolves, avec une moyenne de 24,6 points, 5,8 rebonds, 4,4 passes décisives et 1,6 interceptions par match en 79 matchs. Edwards a été nommé remplaçant All-Star pour blessure en février et a joué pour l’équipe LeBron. Le Minnesota a eu un All-Star lors de chacun des deux derniers matchs, avec le triple All-Star Karl-Anthony Towns jouant en 2022.

La prolongation du contrat de recrue désignée d’Edwards est la deuxième du genre cette intersaison. Charlotte Hornets garde LaMelo Ball, qui a terminé deuxième au classement général en 2020, et Indiana Pacers garde Tyrese Haliburton, qui est allé 12e, tous deux ont accepté les mêmes prolongations au cours du week-end.

Les Timberwolves ont terminé la campagne 2022-23 avec un dossier de 42-40, assez bon pour la tête de série n ° 8 de la Conférence Ouest. Ils ont fait les séries éliminatoires deux fois depuis qu’Edwards a été repêché, mais ils n’ont pas remporté de séries éliminatoires depuis 2004.

