Anthony Edwards dit qu’il essaiera le football s’il remporte un titre NBA

Bien avant de devenir une star de la NBA avec les Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards dominait le terrain de football. En fait, lorsqu’il était jeune chez Pop Warner, Edwards était si bon qu’il dessinait comparaisons avec un jeune Michael Vick.

Maintenant, il semble qu’il soit ouvert à l’idée de tenter à nouveau le terrain.

Dans une vidéo publié par ESPN qui fait la promotion d’une histoire à venir, Edwards a déclaré : « Les joueurs de football ne peuvent pas aller jouer au basket. Pas question. J’ai dit à mes copains, j’ai dit ‘si je gagne une bague dans les 3-4 prochaines années, je vais jouer au football .' »

Edwards, qui est connu pour ses capacités prolifiques de trash-talking, a fait des vantardises similaires dans le passé.

En novembre dernier, il a déclaré : «Je pense que je pourrais être le premier » pour passer de la NBA à la NFL. Et en 2021, il a parlé de sa capacité à concourir dans n’importe quel sport.

Edwards n’a pas joué au football au lycée, car il était alors passé au basket-ball.

En mai, Melissa Rohlin de FOX Sports a révélé qu’Edwards avait quitté le football pour se tourner vers le basket-ball, au moins en partie à cause des matchs compétitifs en tête-à-tête qu’il avait avec son frère.

Rohlin a écrit :

Antony (connu sous le nom de Bubba) l’a aidé à se concentrer sur le basket-ball en raison de leurs matchs en tête-à-tête ultra-compétitifs. Quand Anthony perdrait, il le perdrait.

« Il voudrait commencer à se battre », a déclaré Bubba. « Des coups ont été lancés. »

Anthony a décidé de se concentrer sur le basket-ball, principalement pour pouvoir battre son frère.

« J’avais envie d’oublier le football », a déclaré Edwards à FOX Sports. « Je veux être comme, Bub. »

Edwards a finalement choisi de jouer au basket-ball universitaire en Géorgie, où il a récolté en moyenne 19,1 points, 5,2 rebonds et 2,8 passes décisives en 2019-20. Il a ensuite participé au repêchage de la NBA, où les T-Wolves l’ont choisi n ° 1 au classement général.

