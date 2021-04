#1., Minnesota Timberwolves

Statistiques de la saison: 18,1 ppg, 4,4 rpg, 2,7 apg

Il n’est pas facile d’obtenir l’approbation d’un joueur de haut niveau, mais la star des LA Clippers, Paul George, a félicité Edwards après leur match de dimanche: «C’est un grand talent. Enfant fort. Enfant explosif. Il a un jeu puissant. Il peut faire un peu de tout, tirer les trois balles, sortir des pin-down, jouer au pick and roll, et il finit fort au panier. Vous parlez de buteur à trois niveaux… Il est élite. Je vois une star, une étoile, peut-être une superstar. Le ciel est la limite pour l’enfant. Parlez de vivre jusqu’à la facturation du premier choix du repêchage de la NBA 2020.

# 2. Jae’Sean Tate, Houston Rockets

Statistiques de la saison: 11,1 ppg, 5,4 rpg, 2,2 apg

Le genre de saison que les Houston Rockets ont eue a ouvert des opportunités pour de nombreux joueurs, Tate en est un exemple classique. Sautant au n ° 2 sur l’échelle, l’attaquant de 6 pieds 5 pouces est devenu l’un des joueurs défensifs les plus précieux de l’équipe. Après avoir été non repêché en 2018, Tate a joué à travers l’Europe et l’Australie avant de trouver sa vocation en NBA cette saison. «J’ai en moyenne un nez sanglant par semaine», a déclaré Tate après que Houston ait battu Orlando. «C’est ce qui arrive parfois lorsque vous jouez dur.»

# 3. Saddiq Bey, Pistons de Détroit

Statistiques de la saison: 11,4 ppg, 4,1 rpg, 1,2 apg

Avec près d’un mois et demi dans la saison, il y a quelques semaines, Bey a établi le record du plus grand nombre de joueurs à 3 points par une recrue de l’histoire des Pistons avec 126 trios. Et la seule façon dont l’entraîneur Dwane Casey le voit partir d’ici est en haut. Casey qualifie le choix n ° 19 de Villanova de «rêve d’entraîneur» et a déclaré la semaine dernière: «Le jeune homme est devenu l’un des meilleurs tireurs à 3 points de la classe recrue, défenseur, et il ne fait que gratter la surface. «

# 4., Kings de Sacramento

Statistiques de la saison: 12,6 ppg, 3,0 rpg, 5,0 apg

Haliburton a été nommé meilleur recrue de la Conférence Ouest pour les deux premiers mois, mais ce mois-ci, il n’a pas été en mesure de vivre à la hauteur de son potentiel moyen de 9,4 points et 1,8 rebonds tout en tirant 38,5%, bien que ses passes (5,8) et ses chiffres d’affaires (1,2 ) sont toujours forts. Mais quand les Kings ont finalement arrêté leur dérapage de 9 matchs en battant les Dallas Mavericks, Haliburton a terminé avec seulement trois points (0-2 FG, 3-4 FT), deux passes décisives et un rebond.

# 5. Bal de LaMelo, Charlotte Hornets

Statistiques de la saison: 15,9 ppg, 5,9 rpg, 6,1 apg

Lundi, les Hornets ont annoncé que Ball avait été autorisé à reprendre une activité individuelle de basket-ball. «J’ai à peu près déjà commencé», a déclaré Ball à propos du travail de réadaptation pour restaurer la flexibilité de sa main et de son poignet droits. Lorsque Ball reviendra sur le terrain, son équipe serait probablement dans une bataille pour se rendre aux Playoffs et Hornets serait ravi de le réintégrer dans leur plan de choses. Si une autorisation de s’entraîner l’a ramené dans le Top 5, l’entrée de Ball sur le terrain le verra certainement donner à tous les prétendants une période difficile.

