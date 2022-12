Anthony Davis quitte la défaite des Lakers contre les Cavaliers avec des symptômes pseudo-grippaux | Nouvelles de la NBA

Anthony Davis a été contraint de quitter la défaite des LA Lakers contre les Cleveland Cavaliers en première mi-temps mercredi avec des symptômes pseudo-grippaux.

Davis avait marqué 99 points lors de ses deux matchs précédents et avait été en larmes au cours des 10 derniers alors que les Lakers allaient 8-2 pour effacer la majeure partie d’un départ horrible cette saison. Il n’a marqué qu’un seul point en huit minutes avant d’être contraint de partir.

Le joueur de 29 ans n’a pas tenté un tir tout en ajoutant trois rebonds et deux passes avant d’être contraint de l’appeler une nuit.

L’entraîneur des Lakers, Darvin Ham, a déclaré que les symptômes de Davis s’étaient progressivement aggravés au cours de la journée.

“Sa température était de 101 et quelques changements”, a déclaré Ham. “AD voulait essayer de jouer, mais il se sentait trop faible. Il est vidé et déshydraté. C’est une énorme perte, évidemment, avec la façon dont il joue ces derniers temps.”

Ham a déclaré que Davis ne jouerait probablement pas jeudi à Toronto. Il a également souligné que Davis n’avait pas été testé positif au COVID-19.

Lors de ses 10 matchs précédents, le joueur de 29 ans a récolté en moyenne 34,2 points et 15,4 rebonds. Il a également tiré 63% depuis le sol et 86% depuis la ligne des lancers francs.

Davis a marqué 55 points lors de la victoire de dimanche soir à Washington, ajoutant 17 rebonds et trois tirs bloqués. Il a perdu 44 points lors du match précédent contre Milwaukee.

Sans lui, les Lakers manquaient de présence défensive à l’intérieur et le centre des Cavs Allen a marqué 24 points à son retour de blessure en première mi-temps sur 10 tirs sur 11.

LeBron James a tenté de prendre le relais, capturant 17 rebonds – son record dans un match sur la route. La réserve Thomas Bryant a remplacé Davis et a marqué un sommet de la saison de 19 points en 28 minutes, mais Los Angeles n’a pas pu compenser la perte de Davis. Ils n’ont pas non plus pu défier ou contenir la puissance de Donovan Mitchell qui a explosé pour 43 points, six rebonds et cinq passes décisives.

“C’est une tâche difficile”, a déclaré James. “Au propre comme au figuré.”

« À cause du COVID, les gens oublient qu’il existe un rhume et une grippe communs », a déclaré Ham. “C’est à cela que nous avons affaire ici.”

L’octuple All-Star, qui n’a disputé que 76 matchs au cours des deux dernières saisons en raison de blessures, a été choisi lundi joueur de la semaine de la Conférence Ouest après avoir obtenu une moyenne de 37,8 points, 13,0 rebonds, 3,0 passes décisives et 3,3 contres en quatre matchs.