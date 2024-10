Anthony Davis parle de sa relation avec Anthony Edwards après les Jeux olympiques

Anthony Davis et Anthony Edwards sont deux fourmis dans des équipes distinctes. Ils se sont affrontés mardi soir lors du match d’ouverture de la saison et ont concouru comme de vieux amis.

Davis a été spectaculaire, terminant la soirée avec 36 points, 16 rebonds et trois blocs, tandis qu’Edwards a réalisé ses propres chiffres avec 27 points, six rebonds et trois passes décisives.

En fin de compte, les Lakers se sont imposés contre les Wolves 110-103, remportant leur première victoire lors de la soirée d’ouverture depuis 2016.

Bien qu’ils jouent à des positions totalement différentes, les deux stars ont eu des moments où elles étaient directement l’une contre l’autre. Vers la fin du troisième quart-temps, AD a fait match nul contre Ant avant que les deux mots n’échangent.

Après le match, AD a rassuré tout le monde sur le fait que c’était compétitif mais amusant. Il a également mentionné que l’autre fourmi déteste le plus jouer contre les Lakers en raison de l’attention défensive qu’ils lui accordent.

« En fait, cela remonte aux Jeux olympiques », a déclaré Davis. « Nous en avons parlé et il a dit que nous étions l’équipe qu’il déteste le plus jouer parce que nous ne le laissons pas jouer. On lui fait passer le ballon. J’ai le et-un sur lui. Je lui criais dessus. C’est juste de l’amour fraternel. C’est mon gars. Nous nous appelons jumeaux, même nom et des trucs comme ça. Ce n’était donc rien de grave.

Ant étant le meilleur joueur du Minnesota, bien sûr, les Lakers allaient s’efforcer de rendre son travail aussi difficile que possible.

Maintenir Edwards autant que possible faisait partie de l’impressionnante soirée défensive des Lakers. Il a quand même marqué 27, mais ils l’ont bien défendu sur le périmètre, le forçant à aller 5-13 à 3 points et, plus important encore, à remporter la victoire dans le processus.

Nous avons entendu histoire après histoire de l’équipe américaine créant ou renforçant les liens entre les joueurs. Les Heatles ont joué ensemble pendant les Jeux olympiques avant d’unir leurs forces, tout comme Kevin Durant et Booker avant de devenir coéquipiers à Phoenix.

Peut-être qu’AD et Edwards seront toujours des concurrents amicaux et uniquement des coéquipiers dans le cadre de l’équipe américaine et aux All-Star Games.

Pourtant, à Los Angeles, la devise « toujours recruter » est une constante. On ne sait jamais où une carrière peut mener et connaître Anthony Davis comme Edwards et le sentiment est réciproque est quelque chose à garder à l’esprit.

Au début de cette saison, AD est clairement l’homme du sud de la Californie. Il est le point central des deux côtés du ballon et même si LeBron est la plus grande star, Davis est le meilleur joueur.

Avec un contrat allant jusqu’en 2028, il fera probablement partie de l’équipe une fois que LeBron aura terminé, et il aura besoin d’un autre colistier. Je ne dis pas, je dis juste que c’est bien de savoir qu’Edwards et lui sont sympas l’un avec l’autre. Parlez bientôt.

