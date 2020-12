Les fans des Los Angeles Lakers n’ont même pas encore célébré le 17e championnat NBA de leur équipe et leur équipe est à moins de deux semaines de se lancer dans leur voyage de défense du titre. Anthony Davis, le grand homme des Lakers, est d’accord. «C’est fou de ne pas pouvoir célébrer et organiser un défilé avec les fans et la ville, mais c’est quelque chose que nous devons simplement traverser et être en mesure de défendre notre titre et de rester. frais et soyez prêt pour vendredi », a déclaré Davis s’adressant aux journalistes.

Cela fait un peu plus de deux mois que les Lakers ont remporté les championnats NBA 2020 lors du sixième match contre le Miami Heat. « C’est un revirement rapide, spécialement pour nous et pour Miami, mais nous ne pouvons rien y faire et nous devons être prêts », a admis Davis. «Nous tardons un peu à nous remettre dans le mouvement.»

Avec une intersaison très courte, Davis lui-même a clairement indiqué qu’il ne voulait pas se précipiter dans les choses. «Nous avons vu, malheureusement, comment le football s’est déroulé sans pré-saison, saison plus courte et beaucoup de blessures se produisent. Vous ne voulez pas en quelque sorte la même chose. Alors je vais construire de la bonne façon. L’entraîneur a fait un excellent travail avec notre équipe, en construisant de la bonne façon », a déclaré Davis.

La star des Lakers compte sur son équipe d’entraînement pour le garder calme et s’assurer qu’il est intelligent pour revenir d’une intersaison écourtée. Mais il y a autre chose qui inquiète encore plus Davis. Aucun signe de pandémie ne disparaissant bientôt, Davis a souligné que tout le monde dans l’organisation devra être responsable de la sécurité des choses.

«Ça va être beaucoup plus difficile, pour être honnête. La bulle, tu savais que tu étais en sécurité. Ici, vous ne le faites pas. Je veux dire, la ligue a envoyé toutes ces directives sur le fait de ne pas aller dans les bars, les restaurants et les clubs et toutes ces choses pour essayer de rendre les choses sûres pour nous », a déclaré Davis. «Nous ne voulons pas entrer dans une saison ou une série de séries éliminatoires sans un gars parce qu’il était insouciant à propos de COVID et maintenant il est parti pendant dix jours.

Les champions en titre ouvrent leur pré-saison et leur pronostic contre les rivaux de la ville LA Clippers les 11 et 22 décembre respectivement.