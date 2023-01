Anthony Davis fait des progrès “sans douleur”, pourrait rejoindre les Lakers la semaine prochaine

Le grand homme star des Lakers, Anthony Davis, envisage la semaine prochaine une fenêtre de retour possible après sa blessure au pied.

Selon un rapport d’ESPN, Davis fait des “progrès sans douleur” dans son processus de rééducation sur son pied droit. L’équipe entame un séjour de cinq jours sur la route le 28 janvier contre Boston.

Davis a été mis à l’écart “indéfiniment” avec la blessure du 16 décembre et n’a cessé d’augmenter l’intensité de son entraînement alors qu’il s’efforçait de rejoindre l’équipe. L’entraîneur-chef des Lakers, Darvin Ham, a déclaré plus tôt cette semaine que Davis avait l’air solide dans les exercices individuels, ajoutant qu’il faisait face à une résistance minimale du point de vue de la santé.

ESPN a corroboré ces déclarations :

“Anthony Davis est, au moment où nous parlons en ce moment, potentiellement à une semaine de son retour. Il va continuer le processus de montée en puissance et passer par quelques entraînements à part entière sur le terrain. Et tout dépendra de la façon dont son corps répond le lendemain. Mais si tout continue à aller dans le bon sens, il reviendra jouer pour les Lakers la semaine prochaine à Crypto.com Arena et sera avec eux pendant tout ce road trip.

Davis a raté 20 matchs cette saison. Il a été absent pendant 40 matchs en 2021-22 et 36 la saison précédente.

Cette saison, Davis a récolté en moyenne 27,4 points, 12,1 rebonds, 2,6 passes décisives, 2,1 blocs et 1,3 interceptions par match sur 59,4% de tirs depuis le terrain et 29% depuis l’extérieur de l’arc en 25 matchs. Sa tirade de début de saison comprenait une séquence de MVP dans laquelle il n’est devenu que le troisième joueur de l’histoire de la NBA à afficher au moins 25 points et 12 planches sur 50% de tirs en huit matchs consécutifs.

Los Angeles est actuellement 20-25 et 13e dans l’Ouest, mais n’est qu’à deux matchs de la 10e place.

Les meilleures histoires de FOX Sports :