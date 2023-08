Anthony Davis et les Lakers de Los Angeles conviennent d’une prolongation de contrat de trois ans avec un salaire annuel record de la NBA | Nouvelles de la NBA

Anthony Davis et les Lakers de Los Angeles ont convenu d’une prolongation de contrat de trois ans de 186 millions de dollars (145 millions de livres sterling) jusqu’à la saison 2027-28, selon des informations américaines.

L’accord s’élève en moyenne à 62 millions de dollars par saison, ce qui en fait le salaire annuel le plus riche de l’histoire de la ligue.

Davis est devenu éligible pour signer une prolongation vendredi et les Lakers ont rapidement enfermé l’attaquant de pointe All-Star à huit reprises.

ESPN a rapporté pour la première fois que les Lakers et Davis avaient conclu l’accord, citant le PDG de Klutch Sports, Rich Paul.

Malgré le manque de durabilité de Davis au cours de son mandat de quatre ans avec les Lakers, l’équipe n’a eu aucun scrupule à conclure l’affaire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un regard sur la performance dominante d’Anthony Davis pour aider à mener les Lakers à une victoire dans le troisième match de leur série Playoff contre les Golden State Warriors



Davis, 30 ans, a signé un contrat de cinq ans de 189,9 millions de dollars (149 millions de livres sterling) avec les Lakers avant la saison 2020-21. Il lui doit 40,6 millions de dollars (32 millions de livres sterling) pour la saison à venir et 43,2 millions de dollars (34 millions de livres sterling) pour 2024-25.

La signature de Davis pour une prolongation donne désormais aux Lakers une étoile à construire, étant donné la probabilité que LeBron James, 38 ans, n’ait pas un long avenir avec l’équipe.

Davis était le choix n ° 1 au classement général de la Nouvelle-Orléans lors du repêchage de la NBA en 2012.

En 660 matchs en carrière (653 départs) avec les New Orleans Hornets/Pelicans (2012-19) et les Lakers, Davis a des moyennes de 24,0 points et 10,4 rebonds par match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Anthony Davis a marqué 38 points pour les Lakers de Los Angeles contre les Timberwolves du Minnesota



La saison dernière, il a récolté en moyenne 25,9 points et un sommet en carrière de 12,5 rebonds par match en 56 matchs (54 départs).

Il n’a jamais joué une saison complète avec les Lakers, ralenti par diverses blessures. Les 62 matchs qu’il a disputés en 2019-2020 sont son sommet à Los Angeles.

Davis a été sélectionné quatre fois dans la première équipe All-NBA et deux fois dans la première équipe All-Defensive.