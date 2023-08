Anthony Davis et les Lakers conviennent d’une prolongation record de 186 millions de dollars sur trois ans

Anthony Davis et les Lakers de Los Angeles ont convenu d’une prolongation de contrat de 186 millions de dollars maximum sur trois ans, gardant le huit fois All-Star NBA avec la franchise jusqu’en 2028 pour un total de plus de 270 millions de dollars, par plusieurs rapports.

Davis, dont l’accord est la prolongation de contrat annuelle la plus riche de l’histoire de la NBA avec une moyenne de 62 millions de dollars par saison, avait encore deux ans et 84 millions de dollars sur son contrat avant de devenir éligible pour signer la prolongation de trois ans vendredi.

L’accord prend effet avec la saison 2024-25, et Davis gagnera environ 40,6 millions de dollars cette saison.

Davis, 30 ans, est arrivé à Los Angeles en 2019 après un échange à succès avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Un an plus tard, avec LeBron James, il a aidé à livrer un championnat NBA 2020 aux Lakers.

Davis a récolté en moyenne 25,9 points tout en réalisant un sommet en carrière de 56,3%, 12,5 rebonds et 2,0 blocs pour les Lakers la saison dernière.

Il est également quatre fois sélectionné All-NBA et a été choisi dans l’équipe du 75e anniversaire de la ligue.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

Obtenez plus de la National Basketball Association Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore