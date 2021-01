Anthony Davis a récolté 35 points et 11 rebonds et LeBron James a ajouté 26 points, 11 rebonds et 10 passes décisives alors que les Lakers de Los Angeles se ralliaient pour battre les San Antonio Spurs 109-103 vendredi soir.

Les Lakers ont clôturé le match avec une course de 9-0 pour leur deuxième victoire contre les Spurs en trois jours.

Keldon Johnson avait un sommet en carrière de 26 points et ajouté 10 rebonds et DeMar DeRozan avait 23 points, neuf rebonds et sept passes pour San Antonio.

Johnson a bloqué la tentative de layup de James, mais Kyle Kuzma a basculé dans la suite pour donner aux Lakers une avance de 105-103 avec 53,9 secondes à jouer. James a suivi avec un layup et Davis a clôturé le score avec deux lancers francs.

Le gardien des Lakers Kentavious Caldwell-Pope est sorti en seconde période après s’être foulé la cheville gauche alors qu’il se dirigeait maladroitement pour un lay-up. Caldwell-Pope est resté à terre pendant environ une minute avant d’être assisté hors du terrain. Il avait 11 points avant de sortir avec 8:31 à jouer au troisième quart.

Le gardien des Spurs, Derrick White, avait neuf points en 23 minutes à ses débuts dans la saison après avoir subi une opération aux orteils pendant l’intersaison.

Johnson était 5 pour 9 sur 3 points, y compris un 26 pieds avec 6:30 à jouer qui a mis les Spurs en hausse de 95-94.

Contrairement à la défaite du mercredi 121-107, les Spurs ont pu suivre le rythme des Lakers tôt.

Les Lakers ont accéléré leur rythme pour commencer la deuxième mi-temps, se traduisant par un avantage de 10-2 aux points de rupture rapide et une avance de 64-57 une minute après le début du troisième quart. Los Angeles a clôturé le match avec un avantage de 12-9 aux points de rupture rapide.

TIP-INS

Lakers: Les Lakers sont entrés dans le jeu avec 42% de buts sur 3 points, ce qui est deuxième de la ligue. Ils étaient 14 pour 33 vendredi. Wesley Matthews était sans but, allant de 0 pour 2 sur 3 points après avoir 6 pour 6 sur 3 et marqué 18 points lors de la victoire de mercredi contre les Spurs. James est tombé sur le court après avoir pris un coude à Drew Eubanks au début du quatrième. James a continuellement attrapé son côté pour quelques possessions après mais est apparu bien après.

Spurs: LaMarcus Aldridge a raté son deuxième match consécutif avec une maladie non divulguée ainsi qu’une douleur au genou gauche. … White a fait sa première tentative de la saison, un 26 pieds, 3 points avec 53 secondes à faire au premier quart.

SUIVANT

Lakers: Ouvrez une deuxième mini-série consécutive de deux matchs sur la route dimanche contre Memphis, où ils rejouent mardi.

Spurs: Terminez un match à domicile de trois matchs contre l’Utah dimanche.