Anthony Davis des Lakers revient de blessure mais quitte le match plus tôt

LOS ANGELES – Dans un geste que les Lakers espéraient aider à sauver leur fortune en séries éliminatoires, l’attaquant Anthony Davis a commencé dans un match potentiellement décisif 6 du match de premier tour de l’équipe contre les Phoenix Suns jeudi au Staples Center après avoir raté la deuxième moitié du match 4 et tout le match 5 à cause d’une aine gauche tendue.

Le retour de Davis a été de courte durée après avoir aggravé la blessure au premier quart et a ensuite été exclu pour le reste du match. Il est apparu dans la douleur après avoir contesté un tir de Devin Booker au milieu du premier quart. Il a quitté le match peu de temps après et s’est rendu au sol près du banc des Lakers avant de boiter vers les vestiaires. Davis est revenu sur le banc au deuxième quart, mais il a été exclu après la mi-temps.

Les Lakers ont également obtenu l’arrière-garde Kentavious Caldwell-Pope, qui a raté le match 4 et n’a joué que 15 minutes dans le match 5 à cause d’une douleur au genou gauche.

« C’est juste une sensation », a déclaré l’entraîneur des Lakers Frank Vogel. « Nous communiquerons avec l’équipe médicale tout au long et le personnel d’entraîneurs et j’évaluerai et mesurerai à quel point ces gars bougent lorsqu’ils sont là-bas. »

Après l’entraînement de mercredi, Davis a rapporté que son aine « s’améliorait chaque jour » et avait reçu « un traitement 24 heures sur 24 » après l’avoir tendu vers la fin de la première moitié de la défaite du match 4 de dimanche. Mais Davis a exprimé son incertitude quant à sa disponibilité étant donné que le personnel médical des Lakers ne l’a pas autorisé à jouer dans le match 5 après son entraînement d’avant-match.

Ensuite, Davis a déclaré qu’il se sentait «bien» après avoir terminé les exercices de tir sur place. Mais il a dit que les exercices de course ultérieurs « le dérangeaient ». Il semble que ce n’était plus un problème après l’entraînement d’avant-match de jeudi.

Le personnel médical des Lakers a-t-il évalué Davis différemment parce que les Lakers sont confrontés à un match d’élimination potentiel? Ou Davis a-t-il simplement fait suffisamment de progrès après que les Lakers se soient battus sans lui lors de leur défaite au match 5 ?

« Il fait tout ce qu’il peut. Mais en fin de compte, il doit être autorisé par les médecins », a déclaré Vogel au préalable. « Nous ne voulons rien faire d’inintelligent pour son corps qui va créer quelque chose à long terme. Il doit être innocenté, mais il veut très fortement être là-dedans. »

Bien que Davis ait joué avec un genou gauche en hyperextension lors de la victoire des Lakers au match 3 et de la défaite au match 4 contre Phoenix, il a reconnu la corrélation entre les deux blessures.

Davis s’est blessé au genou à la suite d’un bloc de poursuite contre le gardien des Suns Devin Booker avec 2:36 à jouer au deuxième quart. Pourtant, Davis est resté dans le match et a finalement terminé avec 34 points en tête de l’équipe. Ensuite, dans le match 4, Davis s’est blessé à l’aine gauche après avoir atterri durement sur le sol à la suite d’un lay-up manqué avec 48,3 secondes à jouer en première mi-temps. Davis a ensuite raté toute la seconde mi-temps après avoir terminé avec six points sur seulement 2 tirs sur 9.

« Ils m’ont dit que tout était lié, et c’est exactement ce qui s’est passé », a déclaré Davis, qui a également raté 30 matchs cette saison en raison d’une tension au mollet droit. « L’aine est arrivée à cause de l’oppression dans le genou. »

Par conséquent, Vogel semblait flexible avec le rôle et le temps de jeu de Davis pour tenir compte de toutes les limitations.

« C’est quelque chose que nous devons ressentir tout au long du match », a déclaré Vogel. « Nous commençons de manière normale et évaluons comment il se déplace et voyons s’il doit s’adapter. »

Suivez l'écrivain de USA TODAY NBA Mark Medina sur Twitter, Facebook et Instagram.