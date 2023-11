Anthony Davis des Lakers gêné par des spasmes à la hanche lors de la défaite contre le Heat

Dave McMenaminRédacteur d’ESPNLecture de 4 minutes

AD secoué en luttant pour le ballon perdu La star des Lakers Anthony Davis s’emmêle avec la recrue du Heat Jaime Jaquez Jr. au deuxième quart et quitte le match peu de temps après.

MIAMI– La star des Los Angeles Lakers, Anthony Davis, a ressenti des spasmes à la hanche gauche, selon l’équipe, ce qui a forcé l’équipe à abandonner prématurément la défaite 108-107 de lundi soir contre le Heat de Miami.

Après le match, le grand homme de Los Angeles s’est toutefois déclaré “très optimiste” quant à un retour rapide dans l’alignement.

Davis a déclaré qu’il avait modifié son adducteur en tentant un mouvement de rotation contre Jaime Jaquez Jr. de Miami à la fin du deuxième quart. Il est resté dans le match pendant plusieurs possessions, favorisant la blessure, avant de se retirer avec 2:17 à jouer en première mi-temps avec LA mené 54-52.

Davis s’est échauffé après la mi-temps et a commencé la seconde mi-temps, mais les Lakers ont dû demander un temps mort pour remplacer Davis hors du match avec 10 :01 à jouer dans le quart.

Davis est sorti des vestiaires quelques minutes plus tard et est revenu mais a été pour la plupart inefficace. Les Lakers ont été dominés par 10 points au cours des huit minutes jouées par Davis au troisième quart.

Avec moins de deux minutes à jouer dans le troisième, Davis a semblé peaufiner à nouveau sa blessure et a crié “F—!” avant d’être remplacé.

Les Lakers, qui ont une fiche de 0-2 lors de leur road trip actuel et de 0-4 lors de la saison loin de la Crypto.com Arena, joueront à Houston mercredi, un match pour lequel Davis s’attend à être prêt.

“Tout ira bien”, a déclaré Davis. “Je serai prêt à partir mercredi, c’est sûr.”

Davis – qui a débuté le match de lundi avec une moyenne de 38,8 minutes cette saison, soit le deuxième plus grand nombre de minutes de la ligue – a terminé avec 9 points à 4 tirs sur 7, 6 rebonds et 4 passes décisives en 25 minutes contre le Heat.

Davis a rejeté les lourdes minutes comme un facteur, attribuant la blessure à “juste un jeu maladroit”. Il prévoit de se faire soigner pendant la nuit à Miami avant que l’équipe ne s’envole pour Houston mardi.

Même si le statut de Davis a donné aux Lakers une raison d’expirer, il y avait encore beaucoup de consternation lors des conférences de presse d’après-match à Los Angeles sur la façon dont le match s’était déroulé tout au long de la séquence.

D’Angelo Russell a semblé avoir été sifflé pour une faute technique, puis immédiatement expulsé à 7:52 de la fin du quatrième match, mais le Heat a obtenu deux lancers francs techniques, que le chef d’équipe James Williams a expliqué à un journaliste de la piscine après le match.

“D’Angelo Russell a reçu sa première faute technique antisportive pour un geste manifeste en réaction à un non-appel impliquant un ballon potentiel”, a déclaré Williams. “Cela lui a valu sa première faute technique antisportive. Après sa première faute technique antisportive, D’Angelo Russell a ensuite reçu sa deuxième faute technique antisportive pour s’être adressé de manière irrespectueuse à un officiel du match avec vulgarité, et selon la règle, sa deuxième faute technique antisportive a entraîné son expulsion de le jeu.”

L’entraîneur des Lakers, Darvin Ham, a également été sanctionné pour une faute technique à la fin du troisième quart-temps pour avoir argumenté sur un non-appel lorsque LeBron James semblait avoir été touché au visage par Thomas Bryant lors d’une tentative de dunk.

“Je suis dans cette ligue depuis longtemps, mec. Tu as un chef d’équipe, [he is] censé, avec ses homologues, garder le jeu sous contrôle. Et tout ce que je veux, c’est parfois une explication”, a déclaré Ham. “Nous voulons juste de l’équilibre et de la cohérence, c’est tout. Je vois Bron tirer quatre lancers francs. Et le nombre de fois où il a attaqué la jante, le nombre de fois où il a été frappé sur le bras, ce que je pouvais voir clairement comme le jour, pour que ça ne s’appelle pas, mec… il n’est pas un flop. Je le regarde aller au trou en force.”

James a déclaré que le point culminant des fautes techniques – y compris celle infligée à Los Angeles lorsqu’il a été sifflé pour une pénalité pour retard de jeu avec 3:50 à jouer au quatrième pour avoir fait rouler le ballon vers la ligne de touche après avoir été sifflé pour une faute sur Jimmy Butler. – ont coûté cher dans un match qui s’est soldé par un point.

“Je vais vers eux avec respect et leur dis ce qui se passe dans les jeux et je vais régulièrement sur la ligne trois ou quatre fois par match. Parfois même pas du tout, ce qui est bizarre”, a déclaré James. “Donc, je dois juste continuer à conduire, continuer à mettre de la pression sur la jante et voir si elle tourne. Mais nous avons eu des pauses difficiles ce soir, c’est sûr. Et ce n’est pas en notre faveur ce soir.”