Anthony Davis est absent pour une durée indéterminée avec une blessure de stress au pied droit, ont confirmé vendredi les Lakers de Los Angeles.

Les Lakers n’ont fourni aucune précision sur la nature spécifique de la blessure de Davis ni sur le calendrier de son retour, affirmant seulement que des mises à jour “seront fournies le cas échéant”.

Davis ratera son quatrième match consécutif vendredi soir lorsque les Lakers accueilleront les Charlotte Hornets (22 h 30 HE). Il s’est blessé la semaine dernière lors d’une victoire contre Denver lorsqu’il a atterri maladroitement sous le panier.

Davis a raté plus de la moitié des matchs de Los Angeles en raison de diverses blessures au cours des deux saisons précédentes, et la dernière blessure importante du grand homme star est un coup dur pour les espoirs de discorde des Lakers.

Los Angeles avait remporté 10 des 16 matchs avec Davis jouant superbement au cours des 4 semaines et demie précédentes avant sa blessure actuelle.

Davis affiche une moyenne de 27,4 points et 12,1 rebonds cette saison, les meilleurs totaux de ses quatre saisons avec les Lakers. Il contribue également 2,6 passes décisives et 2,1 tirs bloqués par match.

Reportage de l’Associated Press.

