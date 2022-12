Anthony Davis des LA Lakers attire les chants «MVP» avec une performance de 55 points | Nouvelles de la NBA

La star des Lakers de Los Angeles, Anthony Davis, a reçu les chants “MVP” des fans de la Capital One Arena après avoir marqué 55 points lors de la victoire 130-119 contre les Wizards de Washington.

Alors que le ballon tombait à travers le cerceau à la fin du quatrième quart dimanche, Davis a accumulé ses 49e et 50e points de la nuit, aux cris de “MVP! MVP! MVP!” sonné autour de la Capital One Arena.

Davis, qui a terminé avec 55 points, 17 rebonds et trois tirs bloqués lors de la victoire convaincante de LA sur les Wizards, est tranquillement dans une telle forme depuis un moment et reçoit enfin des applaudissements pour ses contributions de la part des fans et de ses coéquipiers.

“Il a été incroyable, mec”, a déclaré LeBron James. “Des deux côtés du terrain. Je veux dire, jouer comme le MVP de cette ligue. Juste une domination directe.”

Le gardien partant des Lakers, Patrick Beverley, a fait écho au sentiment, déclarant “quand vous parlez de personnes dans la course ou la catégorie MVP, [Davis] devrait être là-haut, c’est sûr”.

La performance de Davis contre les Wizards était le deuxième plus grand nombre de points qu’il ait jamais marqué dans un match, et bien que les points affluent, la star des Lakers ne vise pas la gloire personnelle.

Lorsqu’on lui a demandé si ses objectifs pour la saison incluaient désormais de remporter son premier trophée Maurice Podoloff, il a déclaré: “Je place l’équipe en premier sur toutes les récompenses ou distinctions individuelles qui l’accompagnent. Donc, si nous continuons à faire ce que nous faisons et gagner le basket-ball jeux, le reste s’occupera de lui-même.”

Cela semble certainement ainsi. Après un début de saison torride où les Lakers étaient 6-0, il y a eu un changement d’humeur significatif, la victoire de dimanche sur les Wizards étant leur huitième victoire au cours des 10 derniers matchs, portant leur record à 10-12 (seulement deux matchs derrière les Golden State Warriors, champions en titre, actuellement n ° 6 de la Conférence Ouest).

Une partie de cela est due à Davis, qui marque en moyenne 35,3 points par match, mais les contributions de James et d’autres comme Lonnie Walker IV ont été essentielles, à la fois pour sa performance et celle des équipes.

S’il reste en forme, il n’y a aucune raison pour que Los Angeles ne s’assure pas une place en séries éliminatoires, donnant à Davis et aux Lakers une chance de prouver que leurs sceptiques ont tort.

L’entraîneur-chef Darvin Ham était d’accord : “La chose la plus importante est sa santé. Je pense qu’il se sent bien, son corps se sent bien. Il a eu quelques problèmes de dos au début, mais il s’est frayé un chemin à travers eux, et vous pouvez il suffit de le voir sur son visage, ainsi que de le voir dans son jeu. Il s’amuse à jouer au basket sans douleur. Et les gars le savent. Ils savent que je fais de lui une priorité absolue en termes de qui nous devons jouer à travers.”

Les Lakers auront une chance de le mettre à nouveau à l’épreuve mercredi contre les Cleveland Cavaliers.