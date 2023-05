Anthony Davis blessé, alors que les Warriors battent les Lakers dans le match 5

Golden State vivra pour se battre un autre jour.

Le champion en titre Warriors, derrière 27 points de Steph Curry et 25 d’Andrew Wiggins, a battu les Lakers de Los Angeles 121-106 lors du cinquième match de leur demi-finale de la Conférence Ouest, forçant un match 6 à Los Angeles vendredi.

Cependant, il semble que les Lakers pourraient avoir de plus gros problèmes à résoudre.

Le centre Anthony Davis s’est blessé à la tête dans ce qui semblait être un coup de coude par inadvertance de Kevon Looney de Golden State au quatrième quart.

Davis a attrapé sa tête en grimaçant avant de se rendre au vestiaire en fin de match. Son statut pour le match 6 de vendredi à Los Angeles n’était pas immédiatement clair.

Davis a terminé avec 23 points sur un tir de 10 en 18, neuf rebonds et trois passes décisives, mais n’a bloqué aucun tir.

LeBron James a récolté 25 points et neuf rebonds pour Los Angeles.

Vert Draymond a contribué 20 points et 10 rebonds, alors que Golden State a joué une défense difficile qui a conduit à de meilleures chances sur le côté offensif – tout comme l’entraîneur Steve Kerr a mis son équipe au défi de le faire.

Maintenant, c’est de retour à Los Angeles pour le match 6, avec les Lakers assis 5-0 à domicile cette séries éliminatoires, après avoir remporté huit matchs consécutifs sur leur propre terrain depuis leur défaite contre les Bulls le 26 mars.

Golden State tente de se ressaisir d’un déficit de 3-1 dans la série pour la deuxième fois seulement de l’histoire de la franchise et tentera d’en gagner un de plus pour ramener le match 7 au Chase Center dimanche. Les Warriors se sont ralliés de 3-1 lors de la finale de la Conférence Ouest 2016 contre Oklahoma City.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

