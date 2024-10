Anthony Burrill et Oswin Tickler présentent la « nature abstraite des caractères » avec un code créatif

En configurant un moyen d’arranger par code les vieux blocs de lettres en bois antiques avec le logiciel HP Spark (un plugin pour Adobe Indesign basé sur le travail expérimental d’Oswin du début 2020), chaque page de la nouvelle publication du couple Formulaires combinés expose une œuvre d’art unique. Généré pour un nombre fixe de formes de lettres mobiles, le code du programme est écrit pour « permettre à certains aspects de la conception de rester fixes, tandis que d’autres sont variables ». Par exemple, alors que les formes de lettres historiques sont toujours définies à la même taille sur toutes les impressions, le code détermine leur emplacement et leur angle de rotation. « Ainsi, chaque fois que le code s’exécute, une nouvelle conception basée sur ces paramètres est créée », explique Anthony.

Cette approche aléatoire – combinée à la méthode d’impression numérique choisie par les deux partenaires – a créé la possibilité que les 200 exemplaires de la publication soient des exemplaires uniques, ce qui signifie qu’il n’y a pas deux livres identiques en cours d’impression. Avec plusieurs versions du code, toutes avec des paramètres légèrement différents, ces œuvres d’art abstraites peuvent être créées en « versions infinies », nous dit-il. Naturellement, la meilleure façon de présenter les créations était sous forme de livre où les concepteurs pouvaient « mettre en valeur le potentiel du système pour produire de nombreux résultats originaux ».

À propos des essais et des triomphes de la création de compositions typographiques avec du code, Anthony partage : « C’est un nouveau territoire en termes de façon dont le code est utilisé en relation avec l’impression et il y a eu un certain nombre de défis techniques qui ont dû être surmontés car le logiciel fonctionne généralement. mieux avec les fichiers vectoriels […] Les joies, cependant, résident dans la combinaison de différentes technologies, en les libérant des contraintes d’un processus et en les explorant à travers un autre. C’est aussi la surprise du résultat : malgré les paramètres définis, les compositions sont celles que nous n’aurions pas imaginées.

Combined Forms a été imprimé dans une édition de 200 exemplaires uniques et est maintenant disponible sur Anthony Burrill‘s boutique en ligne.