Anthony Blinken prévient que le Moyen-Orient est dans la pire tourmente depuis la guerre du Yom Kippour, lorsque l’Égypte et la Syrie ont attaqué Israël.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a lancé un sévère avertissement en déclarant que le Moyen-Orient est dans la tourmente la plus grave depuis la guerre du Yom Kippour en 1973.

Les commentaires de Blinken ont été faits lundi lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Son avertissement fait suite à l’attaque de drone iranienne qui a tué trois soldats américains en Jordanie ce week-end.







Le secrétaire d’État Antony Blinken a averti que le Moyen-Orient était dans la tourmente la plus grave depuis la guerre du Kippour en 1973, lorsque l’Égypte et la Syrie ont lancé une attaque surprise contre Israël.

“Je pense qu’il est très important de noter que nous vivons une période incroyablement volatile au Moyen-Orient”, a déclaré lundi Blinken lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

“Je dirais que nous n’avons pas vu une situation aussi dangereuse que celle à laquelle nous sommes confrontés actuellement dans la région depuis au moins 1973 et sans doute même – même avant cela.”

L’avertissement sévère de Blinken faisait référence à la guerre de deux semaines qui a commencé le 6 octobre 1973, lorsqu’Israël a repoussé une attaque surprise de la coalition arabe le jour saint juif de Yom Kippour.

Plus de 3 000 militants ont envahi Israël depuis la terre, la mer et les airs dans plus de 20 communautés proches de la frontière et lors du festival de musique Nova à Re’im.

“C’est l’environnement dans lequel nous opérons”, a ajouté Blinken. “Et bien sûr, cela a été déclenché par les horribles attaques du 7 octobre perpétrées par le Hamas contre des hommes, des femmes et des enfants innocents.”

Blinken a souligné la situation volatile, réaffirmant l’engagement des États-Unis à défendre leur peuple, leur personnel et leurs intérêts, notant les mesures prises pour dissuader et dégrader les capacités en Irak, en Syrie et au Yémen.

«Nous avons dit très clairement dès le premier jour que nous allions défendre notre peuple. Nous allons défendre notre personnel, nous allons défendre nos intérêts. Et c’est exactement ce que nous avons fait.

“Nous avons pris des mesures importantes pour dissuader les groupes de dégrader leurs capacités en Irak, en Syrie et au Yémen”, a-t-il déclaré. « Dans le même temps, le président a clairement indiqué que nous souhaitions éviter une escalade plus large. Nous voulons empêcher que ce conflit ne s’étende, c’est pourquoi nous avons l’intention de faire les deux.

Blinken a souligné le danger sans précédent dans la région, avec la récente attaque de drones iraniens en Jordanie qui a coûté la vie à trois soldats américains, exacerbant les tensions – et a promis une réponse ferme si cela était utilisé pour accroître l’instabilité dans la région ou comme prétexte pour attaquer. personnel.

« Cela revient à défendre notre peuple lorsqu’il est attaqué, tout en travaillant chaque jour pour empêcher le conflit de s’aggraver et de se propager. Et c’est exactement ce que nous continuerons à faire.

“C’est fondamentalement ce qui est dans l’intérêt des Etats-Unis, ce qui est dans l’intérêt de la région. Et je pense que c’est dans l’intérêt du monde”, a déclaré Blinken.

“Mais le président a dit cela, je pense pratiquement dès le premier jour, à quiconque tenterait d’utiliser la crise au Moyen-Orient, le conflit au Moyen-Orient pour semer davantage d’instabilité et s’en servir comme excuse pour attaquer notre personnel. , nous répondrons.

«Nous répondrons avec force. Nous vous répondrons à l’heure et au lieu de notre choix. Et évidemment, je ne vais pas télégraphier ce que nous pourrions faire dans ce cas ou devancer le président.

“Mais je peux vous dire une fois de plus que, comme le président l’a dit hier, nous réagirons et cette réponse pourrait être à plusieurs niveaux, se dérouler par étapes et se maintenir dans le temps.”

L’attentat du 7 octobre, commis par des terroristes du Hamas, a fait 1 200 morts parmi les Israéliens

Blinken a également fait part de ses préoccupations concernant l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNWRA), reconnaissant les informations inquiétantes selon lesquelles des employés ont participé aux attaques du 7 octobre et appelant à une enquête approfondie.

« En ce qui concerne l’UNWRA, les rapports que nous avons reçus la semaine dernière et que l’UNWRA nous a transmis étaient profondément, profondément troublants. Il est impératif que l’UNWRA enquête immédiatement, car elle a déclaré qu’elle enquêterait, qu’elle demanderait des comptes aux personnes si nécessaire et qu’elle réviserait ses procédures.

Il a appelé à la responsabilisation et à des mesures pour prévenir de futures activités illégales tout en soulignant l’importance du rôle de l’UNWRA dans la fourniture d’une assistance à ceux qui en ont besoin à Gaza.

Il a affirmé que les États-Unis « examineraient très attentivement » les mesures que prendrait à nouveau l’UNWRA pour s’assurer qu’elle fasse « l’objet d’une enquête complète et approfondie, qu’il y a une responsabilité claire et que cela est nécessaire, que des mesures sont mises en place pour que cela n’arrive pas ». encore.’

« En même temps, a-t-il déclaré, l’UNWRA a joué et continue de jouer un rôle absolument indispensable en essayant de garantir que les hommes, les femmes et les enfants qui ont si désespérément besoin d’aide à Gaza l’obtiennent réellement. Et personne d’autre ne peut jouer le rôle joué par l’UNRWA. Certainement pas à court terme.

“Personne n’a la portée, la capacité, la structure nécessaire pour faire ce que fait l’UNRWA. Et de notre point de vue, il est important, plus qu’un impératif important, que ce rôle continue. Cela ne fait que souligner l’importance pour l’UNWRA de s’attaquer à ce problème aussi rapidement qu’efficacement. Et aussi minutieusement que possible et c’est ce que nous recherchons.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a lancé la semaine dernière une enquête sur 12 employés soupçonnés d’être impliqués dans les attentats terroristes du Hamas du 7 octobre.

Annonçant l’ouverture d’une enquête, l’UNRWA a indiqué vendredi avoir également rompu les liens avec les membres présumés du personnel.

Philippe Lazzarini, commissaire général de l’UNRWA (photo), n’a pas précisé combien d’employés étaient impliqués dans le scandale.

L’UNRWA, dont les plus grands donateurs en 2022 étaient les États-Unis, l’Allemagne et l’Union européenne, a déclaré à plusieurs reprises que sa capacité à fournir une aide humanitaire à la population de Gaza était sur le point de s’effondrer.

Si Philippe Lazzarini, commissaire général de l’UNRWA, n’a pas précisé combien d’employés étaient impliqués dans le scandale, le Département d’État américain a indiqué que 12 employés étaient impliqués.

“Les autorités israéliennes ont fourni à l’UNRWA des informations sur l’implication présumée de plusieurs employés de l’UNRWA dans les horribles attaques contre Israël le 7 octobre”, a déclaré Lazzarini.

“Pour protéger la capacité de l’agence à fournir une aide humanitaire, j’ai pris la décision de résilier immédiatement les contrats de ces membres du personnel et de lancer une enquête afin d’établir la vérité sans délai”, a-t-il ajouté.

Un dossier accablant a révélé la participation du personnel de l’UNRWA impliqué dans la commission d’actes atroces contre Israël lors des attaques du Hamas du 7 octobre,

Des membres de l’UNRWA ont participé à des meurtres, à des enlèvements et à l’armement de terroristes lors de raids contre des colonies, affirme le document explosif.

Un travailleur aurait participé à l’un des massacres des kibboutz qui ont tué 97 des 1 200 victimes israéliennes ce jour-là, un autre est accusé d’avoir kidnappé une Israélienne à Gaza, tandis qu’un autre aurait distribué des grenades propulsées par roquettes lors de l’embuscade sanglante. .

Israël s’est engagé samedi à interdire à l’agence humanitaire des Nations Unies d’opérer à Gaza après la fin de la guerre.

Plus de 3 000 militants ont envahi Israël depuis la terre, la mer et les airs dans plus de 20 communautés proches de la frontière et lors du festival de musique Nova à Reim.

Le Hamas a massacré, torturé, violé, brûlé vif et mutilé plus de 1 200 personnes, dont des nourrissons, des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, et a kidnappé plus de 250 personnes à Gaza.

