Anthony Blinken arrive à Pékin pour la première visite en Chine du plus haut diplomate américain en cinq ans

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est arrivé à Pékin dans le cadre de la visite au plus haut niveau entre les deux pays depuis des années, au milieu de tensions accrues qui ont tenu le monde en haleine.

M. Blinken est le plus haut responsable américain à se rendre en Chine depuis que Joe Biden a pris ses fonctions et le premier secrétaire d’État américain à le faire en cinq ans, car il est chargé d’ouvrir la communication avec Pékin sur un éventail de questions très cruciales comme le commerce avec Taïwan, la surveillance chinoise et la guerre d’Ukraine.

Le secrétaire d’État américain est arrivé dimanche matin à Pékin pour une visite de deux jours au cours de laquelle il doit rencontrer de hauts responsables chinois.

Il rencontrera lundi le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang, le haut diplomate Wang Yi et peut-être le président Xi Jinping, selon des responsables américains.

M. Biden et M. Xi ont accepté le voyage de M. Blinken tôt lors d’une réunion l’année dernière à Bali.

Les discussions devraient couvrir un large éventail de questions litigieuses qui ont tendu les relations bilatérales et ont des implications importantes pour la sécurité et la stabilité mondiales.

Parmi les sujets à l’ordre du jour figurent les relations commerciales avec Taïwan, les préoccupations en matière de droits de l’homme en Chine, la situation à Hong Kong, l’affirmation militaire chinoise en mer de Chine méridionale et les actions de la Russie en Ukraine.

Des responsables américains ont déclaré vendredi avant la visite de M. Blinken que cela soulèverait chacune de ces préoccupations. Cependant, les chances d’une percée restent minces car les deux parties n’ont fait preuve d’aucune flexibilité pour changer leurs positions. Mais il y a eu des allusions à la réduction des tensions des deux côtés.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken marche après son arrivée à Pékin, en Chine (PISCINE/AFP via Getty Images)

Lors d’une réunion avec le co-fondateur de Microsoft Corporation, Bill Gates, vendredi, M. Xi a déclaré que les États-Unis et la Chine pouvaient coopérer pour « bénéficier de nos deux pays ».

« Je crois que le fondement des relations sino-américaines réside dans le peuple », a déclaré M. Xi à M. Gates.

« Dans la situation mondiale actuelle, nous pouvons mener diverses activités qui profitent à nos deux pays, aux habitants de nos pays et à l’ensemble de la race humaine. »

La Chine a également récemment accueilli Elon Musk dans ce qui a été considéré comme une tentative de la Chine d’améliorer ses relations commerciales avec les États-Unis.

M. Biden a déclaré samedi aux journalistes de la Maison Blanche qu’il « espérait qu’au cours des prochains mois, je rencontrerai à nouveau Xi et parlerai des différences légitimes que nous avons, mais aussi de la manière… de s’entendre ».

Les deux dirigeants devraient assister au prochain sommet du G20, en septembre à New Delhi, et M. Xi a également été invité à participer au groupement de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à San Francisco cette année.

Avant la visite, M. Blinken a souligné l’importance pour les États-Unis et la Chine d’établir et de maintenir de meilleures lignes de communication.

Les États-Unis veulent s’assurer « que la concurrence que nous avons avec la Chine ne dégénère pas en conflit » en raison de malentendus évitables, a-t-il déclaré aux journalistes.

M. Biden et M. Xi s’étaient engagés à améliorer les communications « précisément afin que nous puissions nous assurer que nous communiquons aussi clairement que possible pour éviter d’éventuels malentendus et erreurs de communication », a déclaré vendredi M. Blinken.

Le voyage tant attendu survient après une série de contretemps et de retards. Le voyage était initialement prévu pour février mais a subi des retards en raison de l’escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine au sujet des ballons de surveillance.

