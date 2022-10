Anthony Bastiaanssen – Kelowna Capital Nouvelles

Anthony Bastiaanssen – Candidat au Conseil

UN:

C’est LE travail du conseil municipal. Tous les conseillers municipaux sont chargés d’examiner, de débattre, de collaborer et de voter régulièrement leur position sur toutes ces questions. Un bon équilibre de points de vue, de voix et d’expérience à la table du conseil assurera la prise de décisions équilibrées et efficaces. C’est ce que signifie la bonne gouvernance. J’écouterai toutes les perspectives et apporterai la mienne. En fin de compte, des décisions éclairées et efficaces doivent être prises.

B :

Dans la plupart des cas, la ville n’a pas de contrôle direct sur les ressources nécessaires pour lutter contre les crimes de rue et contre les biens. Ce que la ville a, c’est la responsabilité de travailler avec tous les intervenants communautaires, y compris la GRC et d’autres fournisseurs de services sociaux, pour développer une approche collaborative pour essayer de résoudre ces problèmes importants.

C :

Cet été, on nous a encore une fois rappelé la brutale congestion routière sur notre seul pont vers Kelowna. Ce n’est pas seulement incroyablement gênant pour les personnes qui doivent traverser pour se rendre au travail ou pour se rendre à l’école, c’est potentiellement mortel pour quiconque doit se rendre à l’hôpital en cas d’urgence. Encore une fois, la ville ne peut pas faire grand-chose par elle-même. Nous devons maintenir la pression sur le ministère des Transports et de l’Infrastructure et sur les autres intervenants pour améliorer ce lien de transport le plus vital dans l’Okanagan. Une voie du milieu convertible sur le pont, l’élimination du feu de circulation à Abbott et des viaducs à Boucherie et Westlake sont autant d’améliorations potentielles. Il ne faut pas seulement en parler pendant les élections, c’est un problème auquel nos concitoyens sont confrontés au quotidien. Nous devons également collaborer avec la ville de Kelowna pour unir nos voix et les rendre plus fortes.

RÉ:

Je ne suis pas un grand adepte des “célébrités”. Bien plus important pour moi, ce sont les gens qui font une différence dans le monde. Le 18 septembre, la Course Terry Fox est revenue en personne. En tant que citoyenne métisse, je rends hommage à de grands Canadiens comme Terry Fox, dont la famille a également un héritage métis pour avoir fait une différence pour tant de personnes. Je sais qu’il y a beaucoup de gens de l’Okanagan qui font une différence pour notre bien à tous. Ce serait formidable si davantage de ces personnes étaient considérées comme des célébrités.

