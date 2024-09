Anthony Banda des Dodgers explique comment il s’est cassé la main

La douleur émotionnelle était bien pire que la douleur physique pour Anthony Banda, le releveur des Dodgers qui a subi une fracture capillaire à la main gauche lorsqu’il a frappé ce que le manager Dave Roberts a appelé un « objet solide » avec sa main qui lance en signe de frustration après avoir abandonné deux points. lors d’un match du 9 septembre contre les Cubs de Chicago.

« C’était très embarrassant, très honteux », a déclaré Banda, une acquisition à la mi-mai des Guardians de Cleveland qui s’était taillé un rôle de levier plus important en obtenant une fiche de 2-2 avec une MPM de 3,23 en 46 matchs avant de participer aux 15 jours de blessure. liste. « J’avais vraiment l’impression d’avoir laissé tomber tout le monde. »

Aussi penaud que Banda se sente à propos de l’incident, il souhaite apporter une clarification importante.

« Je n’ai rien frappé », a déclaré Banda, 31 ans. « J’ai frappé l’extérieur de mon poing contre un distributeur de serviettes en papier par frustration, et apparemment, j’ai touché juste l’os le plus faible, là où il s’est fracturé.

« Je ne dis pas que c’est acceptable, mais ce n’est pas aussi grave que ce que les gens pensaient lorsque je frappais quelque chose directement. Je ne fais ça avec rien, car il y a un risque. Je considère cela plutôt comme un accident anormal, mais oui, ce fut une expérience d’apprentissage.»

Une fois le gonflement de la main atténué, Banda a pu reprendre le jeu quatre jours après avoir subi la blessure. Il a lancé sa première séance d’enclos jeudi et a suivi avec un entraînement de 30 lancers avant le match de samedi soir contre le Colorado au cours duquel sa balle rapide a été chronométrée entre 94 et 96 mph et son curseur était pointu.

Banda devrait organiser un entraînement au bâton en direct lundi, et Roberts a déclaré qu’il s’attend à ce que Banda soit activé lorsqu’il sera éligible pour quitter l’IL mercredi ou jeudi.

« Le plus frustrant, c’est que pendant tout ce temps, je n’ai ressenti aucune douleur, juste un gonflement de la main », a déclaré Banda. « Mais le fait qu’il réagisse bien et que je n’ai perdu aucune capacité à faire tourner mes lancers ou à ajouter de la vélocité est un énorme plus. C’était une grosse frayeur, mais en fin de compte, quand je serai actif, je veux laisser ça derrière moi et faire tout ce que je peux pour aider cette équipe.

Une partie du processus de guérison consistait à s’excuser auprès de ses camarades de l’enclos des releveurs.

« Ils comprennent la frustration et l’émotion qui en découlent », a déclaré Banda. « Ils n’étaient évidemment pas satisfaits du résultat de ce qui s’est passé, mais ils nous ont soutenus. Ils me soutenaient. Beaucoup d’entre eux m’ont envoyé des SMS tout au long de la semaine, pendant le road trip, pour me demander comment j’allais. Cela en soi montre beaucoup de choses. Je sais qu’ils ont hâte de me récupérer.

Une autre partie du processus de guérison consistait à reconnaître l’erreur et à en tirer des leçons.

« C’est un jeu très compétitif, et ce ne sera pas la dernière fois que j’exploserai, mais je dois comprendre que les conséquences sont réelles, que tout peut arriver dans ces moments faibles, et ce sont des choses qui me hanteront potentiellement pendant longtemps. le reste de ma carrière.

« Je suis un être humain, je fais des erreurs, et cela m’a coûté cher. Je ne recherche pas de sympathie – c’était de ma faute et je l’ai possédé. Nous faisons tous des choses stupides, et je déteste l’idée de m’être fait ça, mais tant que nous en tirons des leçons, nous pouvons passer à autre chose.

Banda, qui compte deux arrêts, 50 retraits au bâton et 18 buts sur balles en 47 ⅓ de manche, donne aux Dodgers un deuxième gaucher en plus d’Alex Vesia, et il pourrait jouer un rôle critique en séries éliminatoires pour un enclos des releveurs qui supportera probablement une lourde charge de travail en soutien. de la rotation de l’équipe ravagée par les blessures.

« C’est quelque chose pour lequel nous jouons tous – porter l’uniforme des Dodgers et jouer en séries éliminatoires est spécial », a déclaré Banda, qui n’a pas lancé de match éliminatoire. « Alors je suis juste prêt à revenir. Mec, je me rends fou. Ma famille en a assez de mon entêtement. Le personnel de formation l’est. Tout le monde l’est. Je suis juste prêt à revenir.