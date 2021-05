Anthony Anderson, star de «  Black-ish  », sur le vaccin COVID-19, fin de l’émission

La star de « Black-ish » Anthony Anderson et sa famille ont vu de première main à quel point il peut être effrayant de voir un être cher être testé positif au COVID-19.

Le fils de 21 ans de l’acteur, Nathan, a développé des symptômes bénins à un moment donné au cours de la dernière année. La tante d’Anderson a également été testée positive et son oncle a eu des symptômes «plus graves» qui l’ont conduit à l’hôpital «pendant un certain temps» avant de se rétablir.

« Il y a une légère peur à chaque fois que quelque chose comme ça frappe près de chez nous », a déclaré Anderson à USA TODAY. « Nous ne savons pas tous ce qui va se passer et comment cela va affecter l’individu. Mais heureusement pour nous, pour notre famille, tout le monde est passé de l’autre côté à 100%. »

Depuis qu’il s’est fait vacciner en mars, Anderson a retrouvé une certaine tranquillité d’esprit et a entrepris d’encourager les autres à faire de même.

Les maux de tête, la fièvre, les courbatures et les frissons sont tous des effets secondaires normaux du vaccin, mais les experts affirment que des analgésiques tels que l’acétaminophène ou l’ibuprofène peuvent être utilisés après l’injection pour minimiser l’inconfort. Anderson participe à la campagne #AfterMyShot d’Advil pour sensibiliser le public.

L’acteur a même organisé une discussion de groupe avec environ 25 membres de la famille et amis pour encourager les membres de son entourage à se faire vacciner. Tout le monde n’était pas à bord tout de suite.

« Ma mère ne voulait pas se faire vacciner: » Oh, je vais attendre, je vais attendre « », se souvient-il. «J’étais comme, ‘Maman, tu ne devrais pas attendre. Nous devrions faire ça pour nous protéger, pour protéger notre famille, pour protéger la communauté.’ »

Anderson aussi était «sur la clôture à un moment donné». L’acteur a exhorté ceux qui pourraient hésiter à se faire vacciner à faire leurs recherches. Il a parlé à ses médecins et à un ami médecin, qui ont expliqué pourquoi il avait choisi de se faire vacciner et partagé des recherches qui confirmaient les avantages.

«Apprenez ce que la vaccination peut faire», a déclaré Anderson. « C’est ce que j’ai fait. Je dis seulement aux gens de faire ce que j’ai fait. »

L’année et demie écoulée a été difficile du point de vue de la santé mentale pour beaucoup, a déclaré Anderson. Il est reconnaissant d’avoir toujours un concert régulier. Il a continué à travailler sur sa sitcom ABC «Black-ish», qui a mis en œuvre des tests COVID-19 de routine, la distanciation sociale et d’autres protocoles pour assurer la sécurité tout en filmant à travers la pandémie.

« Heureusement pour moi, j’avais ce type d’exutoire alors que d’autres n’en avaient pas. En particulier, des amis proches et des membres de la famille qui n’allaient pas travailler, qui, faute d’un meilleur mot, étaient pris au piège et coincés entre leurs quatre murs à la maison, « Dit Anderson.

Il a déclaré que la pandémie avait déclenché « beaucoup d’auto-réflexion » et « un travail interne ».

« Que devons-nous faire pour nous améliorer? … Qu’ai-je appris sur moi-même et ma famille? » Anderson s’est rappelé avoir pensé. « J’espère que beaucoup de gens sortiront de ces meilleures personnes. »

Plus d’un tiers de tous les Américains sont entièrement vaccinés et 47,7% ont reçu au moins une dose mardi, selon les données du CDC.

Anderson est ravi de «retourner dans le monde» cette année, jouer au golf et rendre visite à des amis qu’il n’a pas pu voir pendant la pandémie.

Mais il a également souligné l’importance de rester «responsable»: «Ce n’est pas parce que je suis vacciné que je suis à 100% hors du bois. Mais, vous savez, cela me libère pour faire beaucoup plus de choses. Je ne pouvais pas faire et je ne le ferais pas quand je n’étais pas vacciné. »

Également sur sa liste de choses à faire cette année: il reviendra filmer la huitième et dernière saison de « Black-ish ». Le créateur Kenya Barris a annoncé vendredi que la dernière saison à venir serait la dernière, ce qui, selon Anderson, est « doux-amer ». Il est content de sortir « au top », mais il s’attend à des « jours pleins de larmes » alors que leur temps sur le plateau touche à sa fin.

« Le simple fait de savoir que chaque jour nous allons au travail et chaque jour nous terminons, nous sommes un jour plus près de la fin – cela va être émouvant pour nous tous », a-t-il déclaré. « Nous avons appris à nous aimer, à nous respecter et à nous honorer les uns les autres comme le fait une famille. … Il y a là un lien qui ne peut être rompu, et cela nous manquera tous. Mais nous aurons de bons souvenirs qui nous avons créé pendant près d’une décennie. »

