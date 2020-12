Anthony Anderson est connu pour toujours faire rire, et c’est certainement le cas du tout nouvel épisode de ce soir Visage de jeu de célébrité.

Participer à la Kevin Hart-hébergé E! montrer aux côtés de sa maman Doris Bowman, Anthony devra affronter un duo de danseurs Stephen « tWitch » Boss et Allison Holker, en plus de l’actrice Rachael Harris et Kevin Gessay.

Au cas où vous auriez besoin d’un rappel, les paires de célébrités se disputent toutes le prix ultime – de l’argent pour l’organisme de bienfaisance de leur choix et le trophée « Hart of a Champion » – mais pour gagner, elles devront « se moquer hors d’eux-mêmes dans le confort de leur propre salon », comme l’a dit Kevin.

Dans cet aperçu, les concurrents font essentiellement cela en jouant à « TP Takedown ». Dans le cadre du jeu, un partenaire porte un « piston de fête » auquel est attaché un rouleau de papier toilette sur la tête, et l’autre mord le tp, essayant de démêler rapidement le rouleau sans utiliser ses mains.