Anthony Albanese va devenir Premier ministre australien

Des questions plus importantes – comment faire la lumière sur un système politique inondé d’argent noir, ou comment construire une société moins raciste et plus égalitaire, ou comment contrer une Chine plus ambitieuse et belligérante – ont été largement ignorées par les travaillistes et leurs opposants dans la campagne.

“Ce fut une campagne électorale très banale, mais cela ne nie pas le fait qu’il y a toujours une pandémie mondiale et une guerre et une dynamique de pouvoir mondiale changeante dans l’Indo-Pacifique”, a déclaré le professeur Sheppard, de l’Université nationale australienne.

M. Albanese, 59 ans, arrive avec la réputation de parvenir à un consensus et de saluer ses collègues de son cabinet sur des questions dans lesquelles ils ont une plus grande expertise. Au cours de la campagne, Penny Wong, qui sera ministre des Affaires étrangères, a annoncé les plans du Parti travailliste pour étendre l’aide et les relations diplomatiques à l’Asie du Sud-Est dans le but de contrer l’influence chinoise.