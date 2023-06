Anthony Albanese reste ferme sur le rythme de l’aide militaire à l’Ukraine

«Nous avons fourni, mais pas seulement un soutien militaire en termes d’actifs comme les Bushmasters et d’autres soutiens.

Un contingent de soldats australiens a également aidé à former des recrues de l’armée ukrainienne au Royaume-Uni depuis janvier.

« Nous avons également fourni d’autres supports techniques et, bien sûr, des Australiens sont actuellement au Royaume-Uni pour aider à former des soldats ukrainiens afin de faire la différence. J’ai toujours dit que nous continuerions de surveiller la situation et de livrer ce que nous pouvions quand nous le pouvions.

Un pilote de la RAAF lors d’un exercice d’entraînement. Crédit: RAAF

Les responsables ukrainiens ont précédemment demandé à l’Australie d’envoyer également des véhicules de patrouille blindés légers Hawkei de fabrication victorienne.

L’Australie a critiqué à plusieurs reprises Moscou pour sa violation illégale de la souveraineté ukrainienne et Albanese a de nouveau visé la Russie lors de son discours liminaire à la conférence sur la défense du Dialogue de Shangri-La vendredi soir en appelant à ses « menaces répréhensibles d’utiliser la force nucléaire ».

Après avoir rencontré Reznikov, Marles a écrit sur Twitter : « Nous continuons à travailler avec nos partenaires pour donner à l’Ukraine les moyens de résoudre ce conflit selon ses propres termes.