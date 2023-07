Anthony Albanese rejette l’attaque de Paul Keating contre l’OTAN, défend le secrétaire général Jens Stoltenberg

Ces dernières années, l’Allemagne a eu une plus grande présence militaire dans l’Indo-Pacifique, même si cela signifie marcher sur la corde raide entre sa sécurité et ses intérêts économiques.

Il a déclaré que l’Australie était forte avec le peuple et le gouvernement ukrainiens et soutenait « l’effort extraordinaire » que l’OTAN faisait.

Jusqu’à 240 soldats allemands, dont 170 parachutistes et 40 marines, participeraient à l’exercice Talisman Saber du 22 juillet au 4 août, les plus grands exercices entre l’Australie et les États-Unis, organisés tous les deux ans. Les Allemands s’entraîneront à la guerre dans la jungle et aux opérations de débarquement aux côtés de soldats de pays comme l’Indonésie, le Japon, la Corée du Sud, la France et la Grande-Bretagne.

L’année dernière, Berlin a envoyé 13 avions militaires à des exercices conjoints en Australie, le plus grand déploiement de l’armée de l’air en temps de paix. En 2021, un navire de guerre allemand a navigué dans la mer de Chine méridionale pour la première fois en près de 20 ans.

Keating a également lancé plusieurs attaques précédentes contre les plans de l’Australie d’acquérir des sous-marins nucléaires par le biais de l’alliance AUKUS, un mouvement défensif visant à protéger le pays contre l’agression chinoise.

Critique du positionnement de l’Otan sur l’Indo-Pacifique, Keating a accusé Stoltenberg de « se conduire en agent américain plus qu’il n’agit en leader et porte-parole de la sécurité européenne ».