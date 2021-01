Le leader travailliste Anthony Albanese a parlé de son divorce de choc pendant la saison des vacances et de la façon étrange dont il a rencontré sa nouvelle petite amie plus jeune.

M. Albanese et l’ancien vice-premier ministre adjoint de la NSW, Carmel Tebbutt, ont annoncé leur séparation début janvier 2019 après 19 ans de mariage et 30 ans ensemble.

L’homme de 57 ans a déclaré qu’il « ne l’avait pas vu venir » lorsque Mme Tebbutt a brusquement mis fin à leur mariage le jour du Nouvel An 2019.

«Ce fut une période vraiment difficile et c’est la vérité et je l’ai reconnu. Je pense qu’une partie de traverser une période difficile et de sortir de l’autre côté est de reconnaître que vous la traversez », a-t-il déclaré.

«J’ai trouvé cela très difficile. La relation avait 30 ans. »

M. Albanese a déclaré que le seul enfant du couple, leur fils Nathan, venait de terminer ses examens HSC et avait 18 ans lorsque Mme Tebbutt l’a jeté.

«C’est fait pour une période difficile. Je me souviendrai certainement toujours, toujours du réveillon du Nouvel An et du jour de l’An pour cet événement mémorable de ma vie », a-t-il déclaré.

M. Albanese a déclaré qu’il n’avait pas vu venir la scission, ni compris d’où elle venait.

« J’avais besoin d’arrêter d’essayer de le comprendre, de l’accepter et d’accepter que c’était une décision qui avait été prise et qu’elle évoluait avec sa vie dans une direction différente et je devais faire de même », a-t-il déclaré.

«Vous pouvez vous nouer en essayant de comprendre les décisions et les processus de pensée de quelqu’un d’autre.

En mars 2019, M. Albanese a pris trois semaines de congé et s’est rendu à Londres et au Portugal – un voyage qu’il attribue pour l’avoir aidé à guérir après la rupture.

«Vous faites des plans dans votre tête sur ce à quoi vous pensez que l’avenir ressemble et j’ai vu le futur comme étant moi et Carmel et Nathan et notre chien continuant», a-t-il déclaré.

M. Albanese a depuis commencé à voir Jodie Haydon, 41 ans, à qui il s’est présenté lors d’un dîner à Melbourne.

Le fervent partisan de South Sydney Rabbitohs NRL a déclaré qu’il était monté sur scène et s’était adressé aux invités.

« J’ai dit qu’il y avait toujours un partisan du Sud au hasard dans la pièce et elle a crié ‘oui, moi. Allez les lapins », dit-il.

M. Albanese a déclaré qu’il faisait son chemin autour de la fonction en se présentant aux autres invités lorsqu’il a rencontré Mme Haydon.

« Il s’est avéré qu’elle vit dans l’ouest de Sydney et nous avions pas mal de points communs », a-t-il déclaré.

« Elle a suggéré que nous aimerions peut-être rattraper notre retard, alors nous avons pris une bière en gros et nous avons constaté que nous nous entendions plutôt bien.

«Nous avons pris une bière quelques semaines plus tard et les choses sont allées de là. C’est bien d’avoir quelqu’un avec qui passer du temps.

En juin de l’année dernière, le couple a été vu en train de dîner ensemble au restaurant China Doll sur Woolloomoolo Wharf à Sydney.

Mme Haydon, qui a 16 ans de moins que M. Albanese, est responsable des partenariats stratégiques chez First State Super.

Elle a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie, selon son profil LinkedIn.

M. Albanese a plaisanté en disant que lui et Mme Tebbutt, qui ont quitté la politique de l’État en 2015, avaient la garde conjointe de leur chien.

Il a également déclaré que leur fils Nathan, qui a maintenant 20 ans et qui est à l’université, passe du temps entre leurs deux maisons.

En janvier de l’année dernière, M. Albanese a déclaré que sa relation avec Nathan était la plus forte qu’elle ait jamais été, car ils étaient plus que jamais contraints de compter les uns sur les autres dans leur ménage de deux personnes à Marrickville.

Le leader travailliste a ajouté que son fils passait du temps avec sa mère et que le couple avait de bonnes relations.

M. Albanese a rencontré son ancien partenaire de Young Labour à la fin des années 1980.

Mme Tebbutt a été vice-première ministre entre 2008 et 2011 – la première femme à occuper le poste – sous les dirigeants Nathan Rees et Kristina Keneally.