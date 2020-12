Dans son discours de fin d’année au parlement jeudi, Anthony Albanese a dit à ses collègues à quel point il aimait diriger le parti travailliste.

L’homme de 57 ans, qui a grandi dans des logements sociaux à Sydney, a admis qu’il ne s’attendait jamais à être responsable, ajoutant: « Vous ne trouverez pas d’annuaires scolaires de ma part disant « Je vais être le chef ». .

« C’est juste un honneur incroyable que je chéris et je suis honoré … Je suis très fier que vous m’ayez donné l’honneur de vous diriger », a-t-il déclaré.

Anthony Albanese achète une tournée de bières après avoir annoncé qu’il se présenterait à la direction en mai 2019

C’était le genre de mots sentimentaux auxquels on pouvait s’attendre dans un discours de démission d’adieu – et cela peut être un signe que M. Albanese soupçonne que ses jours pourraient être comptés alors qu’il lutte pour rivaliser avec Scott Morrison.

Alternativement, ils pourraient être interprétés comme un avertissement à ses rivaux de leadership qu’il ne descendra pas sans combat.

Le mois dernier, le député Hunter Joel Fitzgibbon, de la faction de droite du parti, a démissionné de la banquette avant et a menacé de renverser le leader de gauche s’il ne déplace pas les travaillistes au centre et se concentre sur l’économie plutôt que sur le changement climatique.

« Je lui ai donné un gros avertissement et une autre chance et nous verrons s’il peut saisir cette opportunité ou si nous devrons passer à l’étape suivante », a-t-il déclaré au Daily Mail Australia.

M. Fitzgibbon a déclaré qu’il avait un «soutien significatif» pour son point de vue parmi ses collègues, bien que personne d’autre ne se soit jusqu’à présent publiquement opposé à M. Albanese.

Le problème est que le dirigeant, qui représente le siège de Grayndler à Sydney, ne parvienne pas à attirer les Australiens traditionnels et les cols bleus, en particulier dans les zones régionales telles que la NSW Hunter Valley et le centre du Queensland.

Les libéraux le sentent et pensent que M. Albanese sera plus facile à battre qu’un prétendant plus centriste comme Jim Chalmers, Chris Bowen ou Richard Marles.

Un député libéral a déclaré au Daily Mail Australia: « Nous devons garder Albo en vie. Avec Marles ou Chalmers, les Australiens tranquilles peuvent renifler le Labour – mais ils ne sont pas avec Albo.

M. Albanese a eu du mal à porter un coup dur au gouvernement malgré ses divers scandales, notamment l’approbation de subventions sportives dans les sièges de la coalition et le surpaiement pour un terrain à l’aéroport de Sydney occidental.

Course à la direction: Chris Bowen (à gauche) et Jim Chalmers (à droite) sont les futurs prétendants au poste de haut niveau

Le dernier Newspoll du 29 novembre a mis M. Morrison 32 points d’avance sur M. Albanese en tant que Premier ministre préféré, bien que les partis aient été proches de la Coalition menant 51-49.

Les initiés travaillistes disent qu’en fin de compte, il y aura un déversement de leadership au cours des cinq premiers mois de l’année prochaine si suffisamment de députés craignent de perdre leur siège aux prochaines élections.

M. Morrison a déclaré qu’il durerait un « mandat complet » – qui se termine en mai 2022 – mais ses proches disent qu’il est pragmatique et pourrait déclencher des élections vers la fin de l’année prochaine pour capitaliser sur son succès dans le traitement de Covid-19 .

Les politiciens travaillistes croient que c’est probable et, en tant que tel, tout déversement devrait se produire rapidement pour donner à un nouveau chef suffisamment de temps pour avoir une chance de renverser le Premier ministre.

Ce qui peut retenir les challengers, c’est la peur de renoncer à toute ambition future de leadership s’ils perdent contre M. Morrison, qui sera le favori pour réclamer encore trois ans au pouvoir.

Les proches de M. Chalmers, par exemple, estiment que le trésorier fantôme est plus susceptible d’attendre une vacance que de défier M. Albanese.

« Il pense que la direction devrait lui être confiée », a déclaré un politicien travailliste au Daily Mail Australia.

Les partisans disent que Tanya Plibersek (à gauche) aurait plus de « coupure » avec les électeurs que M. Albanese

Le porte-parole de la défense Richard Marles et le porte-parole de la santé Chris Bowen sont également mentionnés comme candidats, ainsi que la porte-parole de l’éducation Tanya Plibersek.

M. Fitzgibbon pourrait se diriger lui-même, mais les initiés disent qu’il sait que pas assez de collègues le soutiendraient.

Mme Plibersek, la députée de Sydney, est de la faction de gauche du parti, mais les partisans disent qu’elle aurait plus de «coupure» avec les électeurs que M. Albanese.

Si personne ne met son chapeau dans le ring, Bill Shorten – qui a perdu l’élection « irréalisable » en 2019 – pourrait reprendre le poste de chef de file, mais des sources affirment que ce scénario semble moins probable.

Malgré une fin d’année mouvementée, M. Albanese a survécu à la « saison meurtrière » de décembre qui a vu Paul Keating renverser Bob Hawke en 1991 et Kevin Rudd a poignardé Kim Beazley en 2006.

Mais il reste à voir s’il peut s’accrocher jusqu’aux prochaines élections.