Anthony Albanese fait don de 30 la plupart des Bushmasters à l’Ukraine après la rencontre de Volodymyr Zelensky

« Nous sommes fiers de fournir des véhicules Bushmaster supplémentaires pour aider les hommes et les femmes courageux qui se battent pour leur maison et la souveraineté de leur nation », a-t-il déclaré. « La Russie a lancé unilatéralement cette invasion illégale et immorale et devrait retirer ses troupes et mettre fin au conflit immédiatement. » Cette contribution porte à 120 la fourniture australienne de Bushmasters à l'Ukraine. L'aide militaire totale de l'Australie à l'Ukraine s'élève désormais à plus de 710 millions de dollars et l'aide globale à environ 890 millions de dollars.

Cette annonce fait suite au récent don de 70 véhicules militaires assortis, d’un approvisionnement en munitions essentielles de 105 mm et d’une contribution de 10 millions de dollars au Fonds humanitaire ukrainien. Albanese était l’un des quatre dirigeants indo-pacifiques invités au sommet, où il s’est adressé aux dirigeants au sujet des problèmes de sécurité en cours dans la région et de l’affirmation toujours croissante de la Chine. L’alliance de défense Europe-Amérique du Nord a appelé Pékin pour son soutien à la guerre en cours de la Russie contre l’Ukraine tout en avertissant que ses cyberattaques malveillantes et sa désinformation étaient une sécurité permanente. Anthony Albanese, le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins lors du sommet de l’OTAN. Crédit: Getty Albanese a déclaré que dans un monde interconnecté, ce qui s’est passé dans les pays de l’OTAN a également eu un impact sur l’Indo-Pacifique.

« Ce sommet de l'OTAN arrive malheureusement, avec la poursuite de la guerre terrestre en Ukraine », a-t-il déclaré. « L'invasion illégale et immorale de la Russie continue d'avoir un impact dévastateur sur le peuple ukrainien. Mais cela a également un impact sur les économies du monde entier avec une inflation plus élevée, des pressions sur le coût de la vie et la sécurité alimentaire qui deviennent également un problème ». Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a de plus en plus signalé la montée de la Chine comme un problème crucial pour l'alliance, alors que l'affirmation de Pékin commence à défier les valeurs et les intérêts occidentaux. « La Chine n'est pas notre adversaire, et nous devons continuer à nous engager », a déclaré Stoltenberg mardi. Mais il a averti que « l'affirmation croissante de Pékin affecte notre sécurité » et remet en question l'ordre international fondé sur des règles.