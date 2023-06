Anthony Albanese exhorte la Chine à décrocher le téléphone et à garder la ligne ouverte vers l’Australie et les États-Unis

Dans ce qui a été son discours le plus médiatisé sur la scène mondiale depuis sa prise de fonction l’année dernière, Albanese a déclaré « il ne s’agit pas d’une politique d’endiguement, il ne s’agit pas de mettre des obstacles sur la voie du progrès ou du potentiel d’une nation » mais prévenir les conflits.

« Nous ne sommes pas naïfs à propos de ce processus ou de ses limites. Nous reconnaissons qu’il existe des différences fondamentales entre les systèmes de gouvernement, nos valeurs et nos visions du monde de nos deux nations. Mais nous partons du principe que quelle que soit la question, que nous soyons d’accord ou pas d’accord, il est toujours préférable et plus efficace de traiter directement.

C’est lors de l’édition de l’année dernière du Dialogue Shangri-La, qui s’est tenue moins de quinze jours après que les travaillistes ont renversé le gouvernement Morrison lors des élections, qu’un dégel progressif entre l’Australie et Pékin a commencé à se produire.

La rencontre du vice-Premier ministre et ministre de la Défense Richard Marles avec son homologue de l’époque, Wei Fenghe, a donné le ton à d’autres rencontres de haut niveau, dont une entre le président albanais et le président chinois Xi Jinping en marge du sommet des dirigeants du G20 à Bali en novembre. .

Il reste cependant beaucoup de tensions dans les relations, la Chine conservant des sanctions commerciales sur certains produits australiens et l’Australie défendant l’état de droit dans des zones contestées telles que Taïwan, que Pékin considère comme la sienne, et la mer de Chine méridionale.