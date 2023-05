Anthony Albanese confirme l’invitation de Pékin et déclare que la Chine doit lever les interdictions commerciales

« Nous condamnons, dans les termes les plus forts, la violation manifeste de la Charte des Nations Unies par la Russie et l’impact de la guerre russe sur le reste du monde », ont déclaré les dirigeants des sept économies les plus riches du monde. « Nous allons priver la Russie de la technologie du G7, des équipements industriels et des services qui soutiennent sa machine de guerre. » Dans un avertissement aux tiers, le G7 a déclaré qu’il réitérait son appel à « cesser immédiatement de fournir un soutien matériel à l’agression de la Russie, ou de faire face à des coûts importants ». En mars, les États-Unis ont confirmé que des cartouches de munitions chinoises avaient été utilisées sur des champs de bataille en Ukraine, mais Pékin a nié avoir envoyé des armes à la Russie. Le Premier ministre Anthony Albanese visite le parc du mémorial de la paix d’Hiroshima avec le maire d’Hiroshima Kazumi Matsui. Crédit: Christophe Jue Le ministère chinois des Affaires étrangères a critiqué le G7 comme une tentative de contenir la montée de la Chine et l’a accusé de saper les pays en développement.

Le président chinois Xi Jinping a appelé vendredi les « frères d’Asie centrale » à s’unir contre les tentatives de division du sommet Chine-Asie centrale à Xian. Pékin accueille le sommet en même temps que le G7 car il cherche à faire avancer sa vision d’un ordre international moins dominé par ceux réunis à Hiroshima. Albanese a rencontré Lula da Silva, le dirigeant de l’un des partenaires de croissance de la Chine, le Brésil, vendredi après-midi. Le premier ministre canadien Justin Trudeau, le président américain Joe Biden, le premier ministre japonais Fumio Kishida et le maire d’Hiroshima Kazumi Matsui au Peace Memorial Museum d’Hiroshima. Crédit: Getty Chargement « Je veux construire une relation avec lui. J’aurai une discussion ouverte et franche sur les défis auxquels la région est confrontée », a-t-il déclaré. « J’aimerais voir le Brésil et d’autres pays d’Amérique du Sud jouer un plus grand rôle ainsi que les États-Unis dans le Pacifique. Et c’est l’une des choses que je vais soulever avec le président.