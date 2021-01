Anthea Turner a déclaré son amour pour le nouvel an spécial de Doctor Who de la nuit dernière – et a révélé qu’elle connaissait une fois l’ennemi juré du Seigneur du Temps.

L’ancienne présentatrice de Blue Peter, 60 ans, a partagé une photo de retour d’elle avec un Dalek noir.

Elle a dit aux fans qu’elle en possédait avant de devoir s’en débarrasser lorsqu’elle a divorcé.

Anthea a également partagé une photo d’une bombe d’huile de bois et d’un plumeau à côté d’un ordinateur portable montrant une photo de Daleks.

La star a plaisanté en disant qu’elle utilisait le spray pour nettoyer le sol d’un Tardis – en référence au Time Machine Doctor Who utilise dans la série.







Malgré la tige menaçante du Dalek et le pistolet à rayons pivotant, Anthea tient à être réuni avec lui.

Parallèlement à la photo, Anthea a écrit: « Je suis un ‘Whoie’ et dans Dalek HEAVEN – J’ai adoré le premier EP de la nouvelle série Daleks partout et super de revoir le capitaine Jack @johnscotbarrowman – la photo est de moi et de mon propre Dalek.

«Malheureusement, quand j’ai divorcé, je n’avais pas de place, alors j’ai dû le faire réadapter, un jour, nous serons à nouveau ensemble, mais d’ici là ……..?







La présentatrice a également raconté comment elle avait eu une rencontre effrayante avec l’ennemi juré du Dr Who,

Anthea a écrit: « PS Une fois a fait Royal Variety quand sur Blue Peter pendant les répétitions, j’étais dans les coulisses, prêt à continuer, je ne savais pas qu’il y avait un Dalek qui attendait également son entrée, tout d’un coup nous nous sommes rencontrés, bang, directement l’un dans l’autre , J’avais 32 ans et j’ai crié comme un enfant effrayé. «

Anthea a divorcé deux fois.

Elle s’est séparée de son mari DJ Peter Powell en 1998 et PDG d’Imagine Homes, Grant Bovey en octobre 2015.

On ne sait pas après quel divorce Anthea s’est séparé de son bien-aimé Dalek.







Le premier épisode de la série de science-fiction à succès voit le docteur (Jodie Whittaker) dans la prison spatiale tandis que ses amis Yaz (Mandip Gill), Ryan (Tosin Cole) et Graham (Bradley Walsh) sont laissés sur Terre essayant désespérément de la retrouver. .

Le capitaine Jack Harkness (John Barrowman) a fait un retour et s’est retrouvé face à face avec le docteur dans sa 13e incarnation

Les Daleks étaient à la hauteur de leurs vieux trucs en prétendant être utiles à la race humaine avant de se retourner contre les habitants de la Terre pour tenter de les exterminer tous.